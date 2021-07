Romane Dicko : des tribunes de Rio au podium de Tokyo

Aux JO de Rio, Romane Dicko était en tribunes pour encourager les judokas français. Cinq ans plus tard, elle est sur le podium des JO de Tokyo et domine la catégorie des + 78 kg.

À 21 ans, Romane Dicko est la benjamine de l'équipe de France de judo aux JO de Tokyo. Mais comme son aînée, le porte-drapeau Clarisse Agbegnenou, elle a glané une médaille au sein du mythique Nippon Budokan. Si elle a longtemps espéré que celle-ci soit dorée, elle sera finalement de bronze.

Pourtant le chemin parcouru est déjà immense depuis la dernière olympiade en date. Âgée de 16 ans, Romane Dicko s'était rendue à Rio avec son club en tant que spectatrice.

"J'étais émerveillée, c'était fou. C'était une chance d'assister à la compétition référence dans le monde du judo. Pour moi, j'étais une petite et j'allais voir les grands", se remémore la judoka pour le site des JO.

C’était aux Jeux de Rio,où nous étions parti encourager les français avec mon club. J’avais 16ans, et je rêvais des JO de 2024.

5ans plus tard,après des opérations, des années de blessures et des remises en question, je suis ojd sélectionnée pour les J.Olympiques de 2021...WOW😻 pic.twitter.com/lRuvsHb83E — Romane Dicko (@romane_dicko) April 7, 2021

"La prochaine fois, c'est toi"

Alors qu'elle assiste à la victoire d'Émilie Andéol chez les + 78kg, la toute nouvelle championne olympique l'aperçoit dans les tribunes. Celle qui commente désormais les exploits de Romane Dicko pour France Télévisions a une intuition prémonitoire.

"Elle m'a dit 'la prochaine fois, c'est toi !' Ça semblait fou. C'était un rêve, mais ça semblait loin, inatteignable. J'espérais avoir une chance d'être sur le tapis pour les Jeux de Paris 2024. À ce moment-là, je ne me dis pas du tout que dans quatre ans, j'allais y être", se souvient Romane Dicko.

Pourtant, c'est bien dès Tokyo qu'elle représente la France. En effet, les mois qui suivent Rio sont ceux de son éclosion. Elle remporte la victoire aux championnats de France alors qu'elle n'est pas encore ceinture noire. Deux ans plus tard, elle est sacrée championne d'Europe. Le déclic commence ici.

"Gagner un championnat, ça marque les esprits. Ce jour-là, j'ai battu des filles qui avaient des médailles internationales. J'étais jeune mais j'arrivais à faire des résultats en battant des filles qui sont fortes. Je me suis mise à viser les Championnats du monde pour entretenir cette bonne dynamique au moment où la phase de qualification olympique débutait. J'ai senti que j'étais capable d'aller chercher cette sélection", explique-t-elle.

L'éclipse et la qualification

La suite n'est cependant pas un long fleuve tranquille. La jeune femme enchaîne les blessures : à l'épaule d'abord, puis au genou. Elle disparaît du circuit mondial mais en profite pour remodeler son corps et sa palette technique. Elle prend près de 20 kg pour digérer son passage chez les seniors où les écarts de poids sont plus importants. Et elle enrichit son panel de prises pour disposer de solution face à des adversaires qui commencent à connaître par cœur son harai-goshi, un balayage de la hanche.

Si le retour à la compétition est compliquée avec des éliminations précoces aux championnats de France et au Grand slam d'Osaka en novembre 2019, la suite est beaucoup réjouissante. Elle est tout simplement restée invincible depuis remportant six tournois d'affilée : Grand Prix de Tel-Aviv 2020 et 2021, Grand Chelem de Paris 2020, Championnat d'Europe 2020, Masters de Doha 2021 et grand Slam de Kazan 2021.

Une série d'invincibilité qui s'est malheureusement interrompue face à la Cubaine Idalys Ortiz, numéro 1 mondial lors de la demi-finale du tournoi olympique. Un revers que Romane Dicko a su vite surmonter pour aller chercher une médaille de bronze.

