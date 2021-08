Tokyo 2021 : un ancien proche de Marcell Jacobs, titré sur 100 m, suspecté de trafic de stéroïdes

Selon le journal britannique "The Times", un bodybuilder nutritionniste ayant collaboré jusqu'en mars 2021 avec le nouveau roi du sprint, l'Italien Marcell Jacobs, est visé par une enquête pour trafic de stéroïdes anabolisants.

Personne ne l'attendait lorsqu'il a devancé l'Américain Fred Kerley et le Canadien Andre de Grasse sur 100 m. Succédant au palmarès olympique à la légende jamaïcaine Usain Bolt, l'Italien Marcell Jacobs a été sacré, dimanche 1er août, nouvel homme le plus rapide du monde. Une performance qui interroge cependant. Si certains attribuent aux innovations technologique et aux chaussures "magiques", d'autres sont prompts à agiter les soupçons de dopage.

Alors que Marcell Jacobs a porté la veille le relais italien jusqu'à la victoire sur 4x100 m, le quotidien britannique The Times publie samedi une enquête qui risque de renforcer le climat actuel de suspicion. Le sprinteur n'est pas directement visé, mais l'article se concentre sur Giacomo Spazzini, un bodybuilder et nutritionniste, qui est au cœur d'une enquête de la police italienne sur un trafic de stéroïdes anabolisants. L'homme se revendique proche du nouveau roi du 100 m.

Ponts rompus en mars 2021

Selon le quotidien britannique, la police italienne enquête depuis juin 2019 sur un trafic présumé de produits dopants, en particulier de stéroïdes anabolisants. Accessoirement, Giacomo Spazzini est également suspecté de mentir sur ses qualifications en tant que nutritionniste.

L'agent de Marcell Jacobs a affirmé que le sprinteur a coupé ses liens avec Spazzini en mars dernier, dès qu'il a appris l'existence de cette enquête des autorités milanaises. "L'enquête n'a jamais touché Marcell et, par conséquent, nous n'avons aucune information à ce sujet", explique-t-il dans The Times. 'La question du recours par Marcell à des produits dopants est folle. La réponse est, évidemment et catégoriquement, non.'

Comment descendre sous la barre des 10 secondes ?

Depuis la victoire au 100 m de Jacobs, Giacomo Spazzini a néanmoins multiplié les interviews dans la presse italienne pour vanter son rôle dans les progrès de Marcell Jacobs et faire la pub de sa société GS Loft.

Sur son compte Instagram, Spazzini a republié un extrait d'une vidéo avec le sprinteur où les deux hommes évoquaient leur stratégie pour descendre sous la barre des 10 secondes. Marcelle Jacobs y déclare : "J'étais convaincu qu'il était la bonne personne pour m'aider en nutrition et en interaction (Spazzini se vante d'avoir créé une méthode hybride, au croisement de plusieurs disciplines et facteurs, ndlr). On ne peut rien laisser au hasard dans ce sport. On a appris à se connaître et on a pris la décision finale de faire du chemin ensemble."

Selon l'Équipe, le Comité national olympique italien n'a souhaité faire "aucun commentaire" sur l'enquête du Times et a confirmé Marcell Jacobs en tant que porte-drapeau de la délégation lors de la cérémonie de clôture dimanche.

