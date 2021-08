En images : toutes les médailles françaises des JO de Tokyo

Huitième du tableau des médailles, la délégation française n'a pas à rougir de son bilan aux JO de Tokyo malgré un résultat en deçà de la quarantaine de médailles espérée (33). Retrouvez en photos l'intégralité des champions tricolores montés sur un podium au Japon.

Belle moisson pour les Bleus ! Avec 33 médailles (10 en or, 12 en argent et 11 en bronze), la délégation tricolore fait certes moins bien qu'aux Jeux de Rio (42) et ceux de Londres (35), mais se classe tout de même comme la huitième nation au classement des médailles.

Voici, dans l'ordre chronologique, les médailles remportées par la France aux JO de Tokyo :

• Luka Mkheidze, médaille de bronze en judo, catégorie -60 kg

Luka Mkheidze réagit après sa victoire lui offrant la médaille de bronze, le 24 juillet 2021 à Tokyo. © Sergio Perez, Reuters

>> À lire aussi : Le judoka Luka Mkheidze, de réfugié politique au podium de Tokyo

• Amandine Buchard, médaille d'argent en judo, catégorie -52 kg

Amandine Buchard fière de sa médaille d'argent dans la catégorie -52 kg aux JO de Tokyo, le 25 juillet 2021 Franck FIFE AFP

• Romain Cannone, médaille d'or en escrime (épée)

La joie de l'épéiste français Romain Cannone, champion olympique après sa victoire en finale, 15 touches à 10 face au Hongrois Gergely Siklosi, aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, le 25 juillet 2021 Mohd RASFAN AFP

• Sarah-Léonie Cysique, médaille d'argent en judo, catégorie -57 kg

La judoka Sarah-Léonie Cysique reçoit sa médaille d'argent en -57 kg des mains du président du CIO Thomas Bach aux Jeux de Tokyo, le 26 juillet 2021 Jack GUEZ AFP

• Manon Brunet, médaille de bronze en escrime (sabre)

La sabreuse Manon Brunet lors de la finale par équipes des JO de Tokyo contre la Russe Sofia Pozdniakova, le 31 juillet 2021 Mohd RASFAN AFP

• Clarisse Agbégnénou, médaille d'or en judo, catégorie -63 kg

La joie de Clarisse Agbégnénou sacrée championne olympique en -63 kg aux Jeux de Tokyo, le 27 juillet 2021 Franck FIFE AFP

>> À lire aussi : Clarisse Agbégnénou, une victoire en or au goût de revanche

• Althéa Laurin, médaille de bronze en taekwondo, catégorie +67 kg

Althéa Laurin médaillée de bronze chez les +67 kg aux Jeux de Tokyo, le 27 juillet 2021 Javier SORIANO AFP

• Matthieu Androdias et Hugo Boucheron, médaille d'or en aviron (deux de couple)

Le duo français Hugo Boucheron-Matthieu Androdias sacré en deux de couple aux Jeux de Tokyo, le 28 juillet 2021 Charly TRIBALLEAU AFP

• Claire Bové et Laura Tarantola, médaille d'argent en aviron (deux de couple poids légers)

Les Françaises Laura Tarantola (g) et Claire Bové, médaillées d'argent en aviron (deux de couple poids légers), le 29 juillet 2021 aux JO de Tokyo Luis ACOSTA AFP

• Madeleine Malonga, médaille d'argent en judo, catégorie -78 kg

Madeleine Malonga, fière de sa médaille d'argent aux JO de Tokyo © Franck Fife, AFP

>> À lire aussi : Madeleine Malonga, vice-championne olympique, si près du sacre

• L'équipe de France féminine de fleuret, médaille d'argent en escrime

• Romane Dicko, médaille de bronze de judo, catégorie +78 kg

Romane DIcko a su se remobiliser pour remporter la médaille de bronze dans sa catégorie. © Jack Guez, AFP

>> Romane Dicko : des tribunes de Rio au podium de Tokyo

• Teddy Riner, médaille de bronze de judo, catégorie +100 kg

>> À lire aussi : Teddy Riner rate le triplé olympique mais se console avec le bronze

• L'équipe de France mixte de triathlon, médaille de bronze du relais

L'équipe française de relais mixte en triathlon (Leonie Periault, Dorian Coninx, Cassandre Beaugrand et Vincent Luis) se réjouit de cette médaille aux JO de Tokyo, samedi 31 juillet. © Thomas Peter, Reuters

• Charline Picon, médaille d'argent de voile (planche RS:X)

Charline Picon célèbre sa médaille d'argent en planche à voile, le 31 juillet 2021, à Tokyo. REUTERS - IVAN ALVARADO

• Thomas Goyard, médaille d'argent de voile, (planche RS:X)

Thomas Goyard a remporté une médaille d'argent en voile. © Peter Parks, AFP

• L'équipe de France mixte de judo, médaille d'or

Teddy Riner et les judokas français posent avec leurs médailles d'or dans l'épreuve par équipe mixte après avoir battu le Japon en finale, le 31 juillet 2021 aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 Franck FIFE AFP

>> À lire aussi : Comment la France est devenue l'autre pays du judo

• L'équipe de France féminine de sabre, médaille d'argent en escrime

Les sabreuses françaises Cécilia Berder, Manon Brunet, Sara Balzer et Charlotte Lembach sont devenues vice-championnes olympiques samedi 31 juillet. © Fabrice Coffrini, AFP

• L'équipe de France féminine de rugby à VII, médaille d'argent

• Florent Manaudou, médaille d'argent en natation (50 m libre)

Florent Manaudou médaillé d'argent sur 50 m libre aux JO de Tokyo, le 1er août 2021 Odd ANDERSEN AFP

• L'équipe de France masculine de fleuret, médaille d'or en escrime

La joie des fleurettistes français Maxime Pauty, Enzo Lefort, Erwan Le Pechoux et Julien Mertine, champions olympiques, après leur victoire face à la Russie, le 1er août 2021 aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 Fabrice COFFRINI AFP

• Jean Quiquampoix, médaille d'or de tir (pistolet à 25 m tir rapide)

Jean Quiquampoix champion olympique du pistolet tir rapide aux JO de Tokyo, le 2 août 2021 Tauseef MUSTAFA AFP

• L'équipe de France d'équitation, médaille de bronze en concours complet

Karim Florent Laghouag, Nicolas Touzaint et Christopher Six ont terminé à la troisième place du concours général par équipe. © Behrouz Mehri, AFP

• L'équipe de France masculine de cyclisme sur piste, médaille de bronze en vitesse

Rayan Helal, Florin Grengbo et Sebastien Vigier ont remporté la médaille de bronze en cyclisme sur piste dans l'épreuve de vitesse par équipes. © Odd Andersen, AFP

• Camille Lecointre et Aloïse Retornaz, médaille de bronze en voile (470 dames)

• Steven Da Costa, médaille d'or en karaté, catégorie - 67 kg

>> Tokyo-2021 : pour le karatéka Steven Da Costa, "le contexte sanitaire enlève la joie des JO"

• Kevin Mayer, médaille d'argent du décathlon

>> À lire aussi : Kevin Mayer, objectif or au décathlon malgré la concurrence

• L'équipe de France masculine de basket, médaille d'argent

Les basketteurs français, malgré un beau tournoi, se sont inclinés en finale face à la Team USA. © Thomas Coex, AFP

>> À lire aussi : Les basketteurs français frôlent l'exploit face aux Américains

• L'équipe de France féminine de basket, médaille de bronze

• Benjamin Thomas et Donavan Grondin, médaille de bronze en cyclisme sur piste (course américaine)

Donavan Grondin (d) et Benjamin Thomas, médaillés de bronze sur l'américaine, sur le vélodrome d'Izu, le 7 août 2021 aux Jeux de Tokyo Peter PARKS AFP

• L'équipe de France masculine de handball, médaille d'or

La joie des handballeurs français, après la victoire (25-23) face au Danemark, lors de la finale, le 7 août 2021 aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 Fabrice COFFRINI AFP

>> À lire aussi : La France surclasse le Danemark et remporte la médaille d'or en handball

• L'équipe de France masculine de volley, médaille d'or

>> À lire aussi : Les volleyeurs français remportent la médaille d'or pour la première fois

• L'équipe de France féminine de handball, médaille d'or

Les handballeuses françaises célèbrent leur médaille d'or, le 8 août 2021 à Tokyo. Franck Fife, AFP

>> À lire aussi : Les handballeuses prennent leur revanche contre la Russie et décrochent l'or

