Des footballeurs se mobilisent face à la crise sanitaire en Algérie

Une trentaine de stars du football, dont une grande partie de la sélection nationale algérienne, a lancé mardi un appel aux dons pour venir en aide aux hôpitaux d'Algérie, débordés face à la crise sanitaire. La collecte est coordonnée par Nadia Fekir, femme du footballeur franco-algérien Nabil Fekir.

"Pour l'Algérie !" Une trentaine de stars du football algérien et mondial ont appelé mardi 10 août à des dons pour venir en aide au système hospitalier algérien, en grande difficulté face à la nouvelle vague de Covid-19 qui touche le pays.

Parmi eux, des figures de la sélection nationale, comme Andy Delort, Riyad Mahrez, Ismael Bennacer ou Yacine Brahim mais aussi des stars françaises comme Paul Pogba et Franck Ribéry, ainsi que l'Ivoirien Didier Drogba ou l'Anglais Reece James.

Ces footballeurs appellent les internautes à faire un don à l'association Seed Charity, présidée par Nadia Fekir, la compagne de l'attaquant franco-algérien Nabil Fekir, afin de fournir de l'oxygène et des concentrateurs d'oxygène aux hôpitaux algériens, alors que près de 14 000 patients sont sous assistance respiratoire dans le pays, selon les chiffres fournis par l'association.

"En première ligne, les personnels soignants algériens sont eux-mêmes en difficulté. Ainsi, selon le Syndicat national des praticiens de la santé publique (SNPSP), le pays a enregistré 460 décès parmi eux dont 262 médecins depuis février 2020", alerte l'association Seed.

Depuis le début de la pandémie, l'Algérie a enregistré plus de 183 000 cas de Covid-19 et 4 600 décès, selon les autorités sanitaires algériennes. Le pays dénombre près de 1 000 contaminations par jour depuis début juillet. La situation est d'autant plus tendue en Algérie que le nord du pays est touché par des incendies meurtriers qui ont fait au moins 69 morts depuis lundi soir.

Bouira,Tizi Ouzou,Sétif, Khenchela, Guelma, Bejaïa, Bordj Bou Arreridj, Boumerdès,Tiaret, Médea, Tébessa, Blida, Skikda.

Une grosse pensée pour les familles des victimes.

Notre Peuple 🇩🇿 mérite respect et silence 🙏 élan de solidarité incroyable.

1 500 collecteurs d'oxygène à fournir

L'objectif visé par cette collecte de fonds a été fixé à 975 000 euros, afin de pouvoir fournir 1 500 concentrateurs d'oxygène au pays le plus peuplé du Maghreb.

Ces joueurs ne sont pas les premiers acteurs du ballon rond à se mobiliser face au manque d'oxygène en Algérie. L'argent prévu par les Ultras du Mouloudia Club d'Alger (MCA) pour fêter le centenaire de cette équipe phare du football algérien sera reversé pour fournir des bouteilles d'oxygène aux patients malades du Covid-19.

La cagnotte a été lancée en collaboration avec l’ASBL Algeria Fondation United



Avec AFP

