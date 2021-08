Algérie contre Côte d'Ivoire, Mali face à la Tunisie... Découvrez les six groupes de la CAN-2022

Le tirage au sort de la prochaine Coupe d’Afrique des nations a eu lieu au Palais des congrès de Yaoundé mardi 17 août. Alors que la compétition aura lieu du 9 janvier au 6 février prochain, découvrez la composition des six groupes et les premiers chocs de la compétition.

Le tirage au sort a parlé et les six poules de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) sont désormais connus. Au menu des chocs entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire ainsi qu'entre l'Égypte et le Nigeria dès la phase de groupes. Les Comores et la Gambie, nouveaux venus dans la compétition, auront fort à faire face au Maroc et la Tunisie

Le tirage au sort de la CAN-202 a eu lieu mardi 17 août à Yaoundé © Studio graphique FMM

• Groupe A :

- Cameroun

- Burkina Faso

- Éthiopie

- Cap-Vert

• Groupe B :

- Sénégal

- Zimbabwe

- Guinée

- Malawi

• Groupe C :

- Maroc

- Ghana

- Les Comores

- Gabon

• Groupe D :

- Nigeria

- Égypte

- Soudan

- Guinée-Bissau

• Groupe E :

- Algérie

- Sierra Leone

- Guinée équatoriale

- Côte d'Ivoire

• Groupe F :

- Tunisie

- Mali

- Mauritanie

- Gambie

