Messi, Lukaku, Ramos, Depay, Grealish... Les gros transferts du mercato de l'été

Comme chaque été, les plus grands clubs de foot européens se disputent les meilleurs joueurs. France 24 vous propose de faire le point sur les plus gros transferts du mercato de l'été 2021.

Après des années de mercato tout plus spectaculaire les uns que les autres, l'été 2021 fait figure d'exception. Si on excepte le PSG qui a signé Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et surtout Lionel Messi, les clubs européens ont joué à la prudence, avec des transferts raisonnés, loin des sommes folles des années précédentes. Comme l'a montré le PSG, les joueurs sans contrat ont la côte en 2021.

Retrouvez sur France 24 les transferts les plus importants de la planète football.

