Football : d'après plusieurs médias, le Real Madrid se lance à l’assaut de Kylian Mbappé

Selon plusieurs médias français, espagnols et britanniques, le Real Madrid a transmis une première offre au Paris Saint-Germain pour acquérir Kylian Mbappé. Dans la dernière ligne droite du mercato, les Merengues proposent 160 millions d’euros. Le PSG a décliné, mais le Real va peut-être revenir à la charge.

Le PSG aura-t-il l’occasion d’aligner un trident offensif Neymar-Mbappé-Messi cette saison ? Ce n’est pas certain. Si le Français a déjà joué en Ligue 1 en août, le Brésilien et l’Argentin, qui ont disputé la Copa America cet été, ne sont pas encore aptes. Et rien ne dit que lorsque les Sud-Américains seront prêts, l’attaquant des Bleus sera encore Parisien. Car le Real Madrid est passé à l’action pour recruter le n°7 du PSG d’ici au 31 août, date de clôture du marché des transferts.

Mardi 24 août, la température a grimpé dans les pages de nombreux médias sportifs européens. Le quotidien espagnol Marca, le journal L’Équipe, la radio RMC Sport, le site britannique TalkSport, tous ont rapporté l’offre du Real Madrid au Paris Saint-Germain pour le champion du monde 2018. Le club madrilène propose 160 millions d’euros.

La situation contractuelle de Mbappé est un casse-tête pour Paris

Les dirigeants du PSG auraient refusé aussi sec. Pour eux, hors de question de céder leur joyau, acheté en 2017 à l’AS Monaco pour 180 millions d’euros. En juin, Nasser al-Khelaïfi avait martelé à L’Équipe : "On ne va jamais le vendre." Le 11 août, en marge de la présentation de Leo Messi et après les arrivées de Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Georginio Wijnaldum, le président parisien avait enfoncé le clou : "Mbappé a dit qu’il voulait une équipe compétitive. Maintenant, il n’y a pas plus compétitive que cette équipe. Il n’a pas d’excuse pour faire quelque chose d’autre (que de rester)."

Mais ce dossier est complexe. En juin 2022, le Bondynois sera en fin de contrat à Paris. Malgré de longues tractations, il n’a pas prolongé son bail. Donc dans moins d’un an, il pourra s’engager où bon lui semble – par exemple au Real Madrid, club mythique qui le scrute depuis qu’il est ado – sans que le PSG ne récupère un sou. Voir le joueur partir libre serait un manque à gagner énorme pour les finances des Rouge et Bleu.

Ce mercato estival est donc la dernière fenêtre possible pour récupérer une indemnité de transfert avec Mbappé. En ces temps difficiles pour tous les clubs à cause du Covid-19, l’aspect financier ne peut être occulté. D’un point de vue sportif, le dilemme est aussi compliqué : le buteur de 22 ans a le choix entre l’armada parisienne et le Real Madrid, considéré comme le plus grand club du monde.

Paris cédera-t-il sur le fil face à une offre plus importante ?

En 2017 déjà, la Maison Blanche avait tenté d’attirer le phénomène, sans succès. Le Real en rêve toujours. Dans un an, sans prolongation du joueur à Paris, il sera en position idéale pour l’attirer enfin. Mais le club aux 13 victoires en Ligue des champions voudrait le compter dans ses rangs dès cette saison. Et il en a la capacité financière.

Alors que le rival, le FC Barcelone, est exsangue et a même dû se résoudre à voir partir son génie Messi, les Merengues ont, eux, la trésorerie pour financer l’opération Mbappé. D’une part, depuis 2020, le Real Madrid n’a rien dépensé sur le marché des transferts. Et d’autre part, le club a enregistré d’importantes rentrées d’argent avec les ventes successives d’Achraf Hakimi à l’Inter Milan (41 millions d’euros), de Sergio Reguilon à Tottenham (30 millions d’euros), de Raphaël Varane à Manchester United (50 millions d’euros) et de Martin Odegaard à Arsenal (35 millions d’euros).

D’après L’Équipe, l’offre de 160 millions d’euros n’est qu’une première approche. Avec ce montant élevé, le Real indique ses intentions à Paris. Une nouvelle offensive, plus élevée, pourrait suivre. Reste à savoir jusqu’à quelle somme les Madrilènes sont prêts à monter : 180, 200 millions d’euros ? Au-delà de 222 millions d’euros, soit le montant record déboursé par Paris pour Neymar en 2017 ? Et quel sera le positionnement du PSG ? À six jours de la fin du mercato, le feuilleton Mbappé entre dans un moment crucial.

