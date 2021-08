Transfert Mbappé : le directeur sportif du PSG, Leonardo, sort de son silence

Le Real Madrid a proposé au PSG d'acheter l'attaquant français Kylian Mbappé pour quelque 160 millions d'euros. Mais le club parisien a décliné cette offre, estimant qu'elle n'était "pas suffisante", a expliqué mercredi le directeur sportif du PSG, Leonardo, qui assure aussi ne pas vouloir se séparer du joueur.

Le Paris Saint-Germain a dit "non verbalement" à la proposition de transfert du Real Madrid pour Kylian Mbappé, a expliqué, mercredi 25 août, le directeur sportif Leonardo, ajoutant que l'offre d'environ 160 millions d'euros n'était "pas suffisante" pour l'attaquant star que le club aimerait "garder".

"Notre position a toujours été de garder Kylian, de renouveler son contrat" qui arrive à échéance en juin 2022, a précisé le dirigeant brésilien du PSG à quelques médias dont l'AFP, jugeant le comportement du club espagnol "irrespectueux, incorrect et illégal".

Toutefois, si Kylian Mbappé "a envie de partir, on ne va pas le retenir, mais il va partir ou rester à nos conditions", a insisté Leonardo. "Si un joueur a envie de partir, il va partir, le club, le projet, restent au-dessus de tout le monde", a-t-il ajouté, en précisant que le PSG "a tout fait" pour le convaincre de rester.

"Verbalement, on a dit non" au Real, a assuré "Leo", estimant que cette offre du Real "autour de" 160 millions d'euros était "une stratégie, pour avoir un 'non' de notre part, comme ça, ils diront qu'ils ont tout essayé".

"On a fait une offre (salariale) importante"

Voilà "deux ans que le Real Madrid se comporte comme ça, c'est irrespectueux, incorrect, illégal, même si c'est l'entourage ou les intermédiaires, pour nous c'est inacceptable", a ajouté le directeur sportif du PSG.

Le club parisien "n'a jamais imaginé" perdre son joyau de 22 ans, "jamais voulu ça, on a tout fait pour le renouveler, on a fait une offre (salariale, NDLR) vraiment importante, même au-dessus des autres top joueurs", a précisé Leonardo.

Le directeur sportif a également rappelé que Kylian Mbappé avait "toujours promis qu'il ne partirait jamais libre", à la fin de son contrat en juin 2022. À partir de janvier, il est libre de s'engager où il veut.

En cas de départ malgré tout, le PSG considère l'offre "très loin du montant" pour une telle star. "On ne peut pas vendre un joueur à moins que ce qu'on a payé quand il avait 18 ans (180 millions d'euros, NDLR)", a-t-il estimé, rappelant que le club devrait rétrocéder "une partie de l'achat à Monaco", son précédent club (environ 35 millions d'euros).

Un club renouvelé autour de Kylian Mbappé

"On a tout fait" pour convaincre Mbappé de rester, juge Leonardo. "Même ce mercato, on considère l'avoir fait autour de lui", avec les recrutements de Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum et Achraf Hakimi.

Mais "le club est au-dessus de tout le monde, on l'a déjà dit mille fois", a insisté le dirigeant. Leo assure également qu'en prenant la parole, il "n'ouvre pas la porte" à un départ de Kylian Mbappé, "on ne l'a jamais ouverte, sinon on pouvait le faire depuis longtemps". Mbappé "est au centre du projet, mais pas au-dessus".

Si le champion du monde devait partir, la date limite pour le transfert, "c'est le 31 août à minuit, la 'deadline' qui existe", a dit Leo. Quant aux chances que Mbappé prolonge au PSG, "je ne sais pas répondre", a-t-il lâché. "Est-ce que Kylian a envie de partir ? a me semble clair, non ?", a conclu Leo.

Avec AFP

