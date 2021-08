Tennis : blessée, l'Américaine Serena Williams renonce à l'US Open 2021

Insuffisamment remise d'une déchirure de l'adducteur droit survenue lors du tournoi de Wimbledon, la tenniswoman a annoncé son forfait pour l'US Open, quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem de l'année.

Après Roger Federer, Rafael Nadal et Dominic Thiem, vainqueur l'an dernier dans le tableau masculin, l'édition 2021 de l'US Open perd une autre tête d'affiche. Serena Williams s'est exprimée sur le réseau social Instagram mercredi 25 août : elle ne pourra pas prétendre à un septième sacre à Flushing Meadows. La 22e joueuse mondiale déclare forfait pour le tournoi prévu du 30 août au 12 septembre.

"Après mûre réflexion et suivant les conseils de mes médecins et de mon équipe médicale, j'ai décidé de me retirer de l'US Open pour permettre à mon corps de guérir complètement d'une déchirure aux ischio-jambiers", écrit l'Américaine.

Serena Williams s'est blessée au premier tour du tournoi de Wimbledon, le 29 juin, face à la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich. Durement touchée, elle avait dû abandonner la rencontre. Malgré ses efforts durant le reste de l'été et l’impasse faite sur les Jeux olympiques de Tokyo, elle n'a pas pu se rétablir totalement pour défendre ses chances à l'US Open.

La quête d’un 24e Majeur, qui ferait d'elle l'égale de Margaret Smith Court, attendra donc au moins jusqu’en 2022. Son dernier titre en Grand Chelem remonte à l’Open d’Australie 2017, remporté avant qu’elle mette sa carrière entre parenthèses pendant quelques mois pour donner naissance à sa fille Olympia, en septembre de la même année.

"New York est l'une des villes les plus excitantes du monde et l'un de mes endroits préférés pour jouer. Je regretterai de ne pouvoir voir les fans mais j'encouragerai tout le monde de loin. Merci pour votre soutien continu et votre amour. On se revoit bientôt", a ajouté la tenniswoman, qui fêtera son 40e anniversaire le 26 septembre.

