Tokyo 2021 : la cycliste Marie Patouillet offre une première médaille à la France aux paralympiques

La cycliste Marie Patouillet a ouvert, mercredi, le compteur de l'équipe de France aux Jeux paralympiques de Tokyo dès le premier jour de compétition, en remportant la médaille de bronze sur piste en poursuite individuelle (catégorie C5).

Publicité Lire la suite

La délégation française aux Jeux paralympiques de Tokyo a obtenu, mercredi 25 août, sa première médaille grâce à Marie Patouillet. La cycliste sur piste a terminé troisième de l'épreuve de poursuite individuelle (catégorie C5).

"Je ne réalise pas trop. Pour mes premiers Jeux, première épreuve et première médaille", a réagi après sa course la pistarde de 33 ans, plutôt spécialiste du sprint. Elle est d'ailleurs entraînée par Grégory Baugé, quadruple champion du monde de vitesse individuelle et médaillé d'argent dans la même épreuve aux Jeux olympiques de Londres en 2012.

🚨🇫🇷 LE BRONZE POUR MARIE PATOUILLET !



Marie donne le ton en para-cyclisme (poursuite C5) et ramène la première médaille de notre délégation française 👊💥 #AllezLesBleus #Tokyo2020 pic.twitter.com/FJkZNY0FxI — Equipe France (@EquipeFRA) August 25, 2021

Médecin généraliste, la para-cycliste, née avec une malformation à un pied, a de grandes chances de médaille à nouveau vendredi, au 500 mètres départ arrêté, sa spécialité dont elle est vice-championne du monde (2020) et médaillée de bronze (2019). Arrivée tard au cyclisme, Marie Patouillet a eu une révélation en courant l'étape du Tour cyclotouriste en 2017.

🇫🇷😍🥉 Marie Patouillet en bronze !



Elle domine Nicole Murray lors de la petite finale de la poursuite C5 et apporte la première médaille à la délégation française #Paralympics



Suivez les épreuves de para cyclisme en direct ▶ https://t.co/4g3LbajCmX pic.twitter.com/zQkAb1vXhD — francetvsport (@francetvsport) August 25, 2021

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne