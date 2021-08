Ligue des champions : le PSG dans le groupe de Manchester City, Lille avec Séville

Le trophée de la Ligue des champions, exposé à Istanbul en Turquie, le 26 août 2021. © Emrah Gurel, AP

Texte par : Nicolas BAMBA 7 mn

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions 2021-2022 a eu lieu jeudi à Istanbul, en Turquie. Le PSG est tombé dans le groupe A avec Manchester City, son bourreau de 2016 et 2021, ainsi que le RB Leipzig et le FC Bruges. Lille, le champion de France, défiera dans le groupe G le Séville FC, le RB Salzbourg et le VfL Wolfsburg.