Ligue Europa : tirage épicé pour Marseille et Monaco, Lyon un peu plus verni

Le trophée de la Ligue Europa exposé lors du tirage au sort du premier tour de l'édition 2021-2022, à Istanbul, le 27 août 2021. AP - Emrah Gurel

Texte par : Nicolas BAMBA 6 mn

Marseille est tombé dans un groupe très fort en Ligue Europa avec la Lazio Rome, le Lokomotiv Moscou et Galatasaray. Monaco aura aussi fort à faire face au PSV Eindhoven et à la Real Sociedad. L'Olympique lyonnais a, lui, hérité d'une poule plus abordable à l'issue du tirage au sort, vendredi à Istanbul.