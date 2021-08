TOUR DES STADES

Football européen : Wolfsburg, Tottenham et le PSG, les leaders d'août

Les stars du PSG Kylian Mbappé et Lionel Messi à la fin du match à Reims, le 29 août 2021. © Franck Fife, AFP

Texte par : Romain HOUEIX Suivre 9 mn

La Bundesliga et la Premiere League disposent de leaders inattendus en cette fin de mois d'août : les "Loups" de Wolfburg et les "Spurs" de Tottenham. En Ligue 1, le PSG a récupéré son trône et compte bien le garder jusqu'au but du championnat.