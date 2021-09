Mondial-2022 : les Bleus accrochés par la Bosnie-Herzégovine pour leur reprise

Le Français Kylian Mbappé se dispute le ballon avec le Bosniaque Branimir Cipetic, lors du match de qualification du groupe D du Mondial-2022 entre la France et la Bosnie, au stade de la Meinau, à Strasbourg, dans l'est de la France, le 1er septembre 2021.

L'équipe de France de football a été tenue en échec, mercredi, par la Bosnie-Herzégovine (1-1) pour son quatrième match de qualification au Mondial-2022. Les Bleus restent, toutefois, en tête de leur groupe avant de se rendre, samedi, en Ukraine.

Après l'échec de l'Euro, les Bleus étaient attendus pour leur rentrée footballistique face à la Bosnie-Herzégovine, mercredi 1er septembre, au stade de la Meinau, à Strasbourg. L'équipe de France a finalement concédé le match nul (1-1) face à des Bosniaques accrocheurs.

Dans un stade de la Meinau à guichets fermés, avec 21 750 spectateurs recensés, les champions du monde ont peiné à se montrer dangereux face au bloc à cinq défenseurs de la Bosnie, déjà difficile à manœuvrer fin mars à Sarajevo (1-0).

Sans grande idée offensive, ils s'en sont remis aux longs ballons de Paul Pogba (4e, 8e, 14e, 20e, 68e), principalement pour Karim Benzema et Kylian Mbappé, auteur par ailleurs d'un poteau sortant dans un angle très fermé (27e) et de deux actions où il a réclamé en vain un penalty (21e, 59e).

Surtout, ils ont de nouveau affiché une fébrilité inquiétante en défense, leur point faible à l'Euro avec six buts encaissés en quatre matches, dont la moitié durant le huitième de finale perdu aux tirs au but contre la Suisse (3-3, 4-5 tab).

Les Bleus ont été menés après un but d'Edin Dzeko (36e, 0-1) inscrit suite à une perte de balle de Lemar. Ils ont recollé peu de temps après grâce à un but d'Antoine Griezmann – validé après visionnage de la VAR (40e, 1-1). Les deux équipes ont rejoint les vestiaires à la mi-temps sur un score nul qui n'a pas bougé en seconde période, où la France a été rapidement réduite à dix après l'exclusion de Koundé (51e) sur un tacle non maîtrisé.

L'équipe de France reste cependant première du groupe D, avec 8 points. Elle se déplace, samedi, sur le terrain de son dauphin, l'Ukraine, avant d'accueillir, mardi, la Finlande, à Lyon.

