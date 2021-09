JEUX PARALYMPIQUES

Tokyo 2021 : 7e médaille d'or pour la France grâce au cycliste Florian Jouanny

Le cycliste Florian Jouanny, au lendemain du bronze en contre-la-montre, a été sacré mardi champion paralympique à Tokyo lors de la course en ligne aux commandes de son vélo à mains (Catégorie H2). © REUTERS/Lisi Niesner

Texte par : Stéphanie TROUILLARD

Au lendemain de sa médaille de bronze en contre-la-montre, le cycliste français Florian Jouanny a été sacré mardi champion paralympique à Tokyo lors de la course en ligne aux commandes de son vélo à mains (H2). Loïc Vergnaud a manqué la médaille d'or sur le fil et décroché l'argent sur la course en ligne (H5).