Tokyo 2021 : la France décroche une 8e médaille d'or grâce au cycliste Kévin Le Cunff

Le cycliste Kévin Le Cunff a offert une huitième médaille d'or à l'équipe de France aux Jeux paralympiques de Tokyo vendredi en s'imposant dans la course en ligne (catégorie C4-C5). En kayak, Rémy Boullé a également décroché le bronze au 200 m (catégorie KL1).

Le cycliste Kévin Le Cunff a été sacré champion paralympique, vendredi 3 septembre, en remportant la course en ligne (catégorie C4-C5). Grâce à lui, la délégation française a décroché sa 8e médaille d'or à Tokyo.

Présent parmi un groupe de cinq coureurs qui s'est détaché dans la première partie de course, il a porté une attaque finale à deux kilomètres de la ligne pour s'imposer sous la pluie battante au bout de 92,5 kilomètres (moyenne: 41,1 km/h). "On termine à deux et je sors à deux kilomètres, je sentais qu'il était un peu dans le dur", a décrit Kévin Le Cunff. "J'étais venu pour gagner, même deuxième, ça ne m'intéressait pas", a-t-il livré.

Ce sont les premiers Jeux paralympiques du coureur de 33 ans. Ancien professionnel au sein de l'équipe Saint-Michel Auber entre 2017 et 2019, Kévin Le Cunff compte même une victoire chez les valides dans les Boucles de l'Aulne en 2018 devant l'ex-champion de France Arthur Vichot et Guillaume Martin, huitième du dernier Tour de France.

"J'étais venu pour faire deux ou trois médailles dans l'idéal mais je suis passé à côté des quatre premières épreuves, il fallait vraiment que je me rattrape sur la dernière et c'est ce qu'il s'est passé."

Né avec deux pieds bots, il a subi deux arthrodèses aux chevilles (bloquées par opération) et conserve un mollet atrophié. Pour autant, il n'a rejoint le monde du handisport qu'en 2020, ne trouvant plus de contrat professionnel. Kévin Le Cunff a décroché un premier podium mondial en juin aux championnats du monde de para cyclisme en décrochant une médaille de bronze.

Le bronze pour l'ancien commando parachutiste

En kayak, Remy Boullé a pour sa part pris le bronze sur le 200 m (KL1). Il a été devancé par le Hongrois Peter Kiss et le Brésilien Luis Carlos Cardoso da Silva. Cet ancien commando parachutiste dans les forces spéciales a défendu les intérêts de la France en Afghanistan, au Mali, au Niger ou encore au Tchad. En 2014, la vie de ce militaire prend un tournant dramatique lors d’un entraînement opérationnel. Son parachute ne s'ouvre pas et la procédure de secours ne se déroule pas comme prévu. Il devient paraplégique à l’âge de 26 ans.

En cette 10e journée de compétition, la délégation française compte désormais 48 médailles dont 8 en or. L'objectif de 35 médailles est déjà largement dépassé.

Avec AFP

