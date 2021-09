Foot européen : les Français brillent au Real, retour en force à Manchester pour Ronaldo

Vainqueur face à Clermont, le PSG survole le championnat français avant la reprise de la Ligue des champions. En Angleterre, Cristiano Ronaldo n'a pas eu besoin de temps d'adaptation pour son retour à Manchester United. Au contraire de Griezmann, transparent pour son "come-back" à l'Atlético Madrid.

Ligue 1 : l'OM remporte le derby méditerranéen, Angers toujours invaincu

Le SCO d'Angers reste le dauphin du Paris Saint-Germain : malmenés à Brest, les Angevins ont tout de même préservé leur invincibilité et leur bonne dynamique en arrachant le match nul (1-1) en Bretagne. Alors que Romain Faivre avait ouvert le score sur penalty (62e), le SCO a égalisé grâce à Thomas Mangani sur un autre penalty (78e).

Ce résultat maintient le SCO (11 pts) dans le sillage du PSG, impeccable leader (15 pts) qui a éparpillé façon puzzle le promu Clermont à domicile (4-0).

Marseille, vainqueur de Monaco dans un derby fleurant bon la Méditerranée, complète le podium alors que les hommes de Sampaoli comptent un match de moins. L’Olympique de Marseille peut remercier Bamba Dieng. L’attaquant sénégalais s’offre ses deux premiers buts de sa carrière en Ligue 1 lors de la victoire de l’OM (2-0).

Lyon s'est logiquement imposé aux dépens de Strasbourg (3-1), remportant ainsi sa deuxième victoire de rang cette saison, dimanche en clôture de la cinquième journée de Ligue 1, de bon augure juste avant de retrouver la Ligue Europa jeudi prochain.

Premier League : Ronaldo déjà décisif avec Manchester United

Porté par le retour idéal de Cristiano Ronaldo, titulaire et auteur d'un doublé contre Newcastle (4-1), Manchester United a profité du lourd faux pas de Tottenham à Crystal Palace (3-0) pour prendre la tête lors de la quatrième journée de Premier League.

"CR7" n'est pas du genre à demander un temps d'adaptation, surtout dans un club où il a connu une période très faste entre 2003 et 2009. Avec un but de près sur un ballon repoussé par le gardien (1-0, 45+2) et un duel remporté après une belle ouverture de Luke Shaw (2-1, 62e), le Portugais a signé ses 119e et 120e buts en rouge.

Avec dix points et une différence de buts de +8, les Mancuniens ne devancent Chelsea qu'au nombre de buts marqués et sont à égalité avec Liverpool, vainqueur dimanche de Leeds (3-0). Everton peut rejoindre les deux leaders en tête du championnat en cas de large victoire lundi face à Burnley.

Serie A : Zlatan toujours buteur

L'AC Milan a poursuivi son sans-faute en Serie A avec une troisième victoire en trois matches contre la Lazio Rome (2-0), ponctuée d'un but de Zlatan Ibrahimovic, de retour après quatre mois loin des terrains.

Comme Milan et Naples, vainqueur de la Juventus (2-1), la Roma a aussi continué de faire le plein avec une nouvelle victoire arrachée tout au bout d'un match fou contre Sassuolo (2-1), pour célébrer dignement le 1 000e match comme entraîneur de José Mourinho.

De con côté, l'Inter Milan a abandonné ses premiers points contre la Sampdoria (2-2) à trois jours de défier le Real Madrid en C1. Les Nerazzurri ont pourtant mené deux fois, grâce à un coup franc de Federico Dimarco (18e) puis une volée de Lautaro Martinez (44e). Mais la Samp a su revenir dans un match ouvert par Maya Yoshida, aidé par une déviation d'Edin Dzeko (32e), puis Tommaso Augello d'une belle volée (47e).

Dans le bas du classement, Franck Ribéry a fait ses débuts avec la Salernitana mais sans éviter au promu une troisième défaite en trois matches, face au Torino (0-4).

Bundesliga : Wolfsburg toujours devant, le Bayern écrase Leipzig

Dépouillé par le Bayern à l'intersaison de trois de ses atouts maîtres – l'entraîneur Julian Nagelsmann, le défenseur central Dayot Upamecano et le milieu de terrain Marcel Sabitzer –, le RB n'a donc pas résisté au rouleau compresseur bavarois, qui lui a infligé un violent 4 à 1 sur sa propre pelouse. Avec trois défaites et une seule victoire cette saison, Leipzig est dixième à déjà neuf points de la tête du championnat.

En attendant, c'est Wolfsburg, vainqueur 2-0 chez le promu Fürth, qui est toujours devant, étant le seul club comptant quatre victoires en autant de matches.

Le meilleur spectacle de la journée a toutefois été offert dans l'autre choc, Leverkusen-Dortmund, remporté 4-3 par le Borussia à l'issue d'une partie engagée et spectaculaire. Avec son doublé, Erling Haaland a porté son total de buts en Bundesliga à 45 pour 46 matches. Les Jaune et Noir sont désormais troisièmes, à trois points de Wolfsburg.

Liga : Madrid écrase le Celta Vigo avec ses Français, l'Atlético à l'arraché

Les Français du Real sont à l'honneur... La "Maison blanche" avait mal commencé sa partie, en encaissant un but de Santi Mina après seulement 4 minutes de jeu, mais Karim Benzema (trois buts et une passe décisive) a mené les siens vers la victoire.

Et dans le sillage de la performance stratosphérique de l'avant-centre français, son compatriote Camavinga, le jeune milieu de terrain de 18 ans recruté par le Real fin août en provenance de Rennes, a aussi marqué son premier but cinq petites minutes seulement après être entré en jeu à la place d'Eden Hazard (72e).

Une soirée pleine pour les hommes de Carlo Ancelotti, qui reviennent en tête du classement à hauteur de Valence et de l'Atlético, respectivement vainqueurs d'Osasuna 4-1 et de l'Espanyol Barcelone 2-1 dans l'après-midi.

Dans l'autre club madrilène, Antoine Griezmann a manqué son retour aux sources. L'attaquant français, revenu en prêt du FC Barcelone lors du dernier jour du mercato d'été, n'a guère brillé avec les "Colchoneros". Il a même laissé sa place à l'heure de jeu. C'est finalement un autre Français, Thomas Lemar, qui a arraché la victoire (1-2) pour les Colchoneros sur le terrain de l'Espanyol Barcelone dans les derniers instants (90+9).

