Foot européen : menés mais vainqueurs, le PSG et le Real Madrid restent en tête

En France, le PSG a conservé son invincibilité en s'imposant in extremis contre l'OL. En Angleterre, Chelsea, Manchester United et Liverpool se partagent la tête du classement.

Ligue 1 : l'OM sur sa lancée, le PSG vainqueur à l'arraché

Il ne suffit pas d'avoir pléthore de stars pour s'imposer. La mésaventure du PSG à Bruges en Ligue des champions l'a prouvé et l'OL a bien failli le rappeler à son tour au Parc des Princes. Malgré la première titularisation des "Quatre Fantastiques" version 2021-2022 – Messi, Neymar, Mbappé et Di Maria –, Paris a bien failli connaître sa première défaite de la saison en Ligue 1. Lucas Paqueta a cru faire le plus dur en ouvrant le score (53e), mais Neymar a obtenu et transformé un penalty (65e s.p.). Puis Kylian Mbappé s'est arraché pour servir le remplaçant Icardi (90e+3), fantastique déclassé mais sauveur du soir.

La soirée a aussi été animée par des remous extra-sportifs. L'entraîneur Mauricio Pochettino a décidé à la 76e minute de faire sortir son compatriote Lionel Messi. Une décision que n'a visiblement que peu goûté la légende vivante argentine, refusant de taper dans la main du technicien. Il a gardé le visage fermé sur le banc pendant la rencontre, ne célébrant pas le but victorieux d'Icardi. En conférence de presse, Pochettino a justifié : "On doit prendre des décisions par rapport au bien de l'équipe. […] Ça peut plaire ou ne pas plaire."

Le vent de Leo Messi à Pochettino, à sa sortie. 👀 #PSGOL pic.twitter.com/DYJjencpZC — Actu Foot (@ActuFoot_) September 19, 2021

Sur les autres pelouses de Ligue 1, le bel été s'est prolongé pour l'OM, qui a maintenu sa bonne dynamique devant son public. Le jeune buteur sénégalais Bamba Dieng, l'une des révélations du début de saison, a marqué son troisième but en deux matches de championnat (47e), pour lancer les Phocéens. La recrue Amine Harit (71e) a plié l'affaire ensuite.

Ce succès permet aux joueurs de Jorge Sampaoli (13 pts, un match en moins) de doubler Angers (11 pts), leur prochain adversaire, pour prendre la deuxième place derrière le PSG (18 pts). Le Sco s'est incliné pour la première fois de la saison face à Nantes.

Invaincus depuis le début de la saison (avec un match en moins), les Niçois ont raté l'occasion de voler plus haut : le nul concédé contre l'AS Monaco (2-2) les a privés du podium. Les Monégasques (14<, 5 pts), eux, se rassurent, après un début de saison difficile, notamment leur attaquant Wissam Ben Yedder qui a enfin débloqué son compteur de buts en championnat.

Bundesliga : le Bayern s'installe déjà en tête

Après cinq journées de Bundesliga, le Bayern, vainqueur des neuf dernières éditions, passe en tête : Wolfsburg, leader jusqu'à cette semaine, a été tenu en échec à domicile dimanche par Francfort (1-1) et abandonne la première place à la différence de buts.

Les deux équipes sont à 13 points, mais le Bayern, qui a atomisé le promu Bochum 7-0 samedi, compte une différence de +16 contre +5 pour les "Loups".

La bonne affaire de ce dimanche a toutefois été réalisée par Dortmund, qui s'est assuré la troisième place à une longueur des deux leaders en battant l'Union Berlin 4-2 à domicile, avec un nouveau doublé d'Erling Haaland, toujours au coude à coude avec Lewandowski au classement des buteurs.

Premier League : match à trois entre Chelsea, Liverpool et Manchester United

Attendus au tournant après leur déconvenue à Berne (défaite 2-1 contre les Young Boys), mercredi en Ligue des Champions, les Red Devils ont renversé de justesse West Ham (2 à 1) grâce à un arrêt de David De Gea sur pénalty à la toute dernière seconde.

Ronaldo qui fait signe à De Gea de plonger à gauche sur le peno de West Ham à la 93e minutes...



Résultat ? Parade de De Gea. J'en peux plus de lui 😭 pic.twitter.com/rVyqRO3pei — Gaetan Tout Simple. (@delmotte_gaetan) September 19, 2021

Avec 13 points, ils comptent le même total que Liverpool et Chelsea, vainqueur à Tottenham (3 à 0), mais sont troisièmes à la différence de but (+9), derrière les Reds et les Blues (tous deux +11).

Après leur victoire spectaculaire contre l'AC Milan (3-2) mercredi, pour leur entrée en lice en Ligue des Champions, les Reds de Liverpool ont enchaîné en championnat en battant le club londonien de Crystal Palace.

Manchester City pour sa part a été neutralisé à domicile par Southampton (0-0).

Serie A : l'AS Roma chute, l'Inter prend la main

La Juventus et l'AC Milan se sont neutralisés (1-1) dimanche dans le choc de la 4e journée de Serie A, un résultat qui fait davantage l'affaire des Rossoneri (2e) que des Bianconeri, toujours sans succès et scotchés dans les profondeurs du classement (18e).

L'AC Milan n'a pas été la seule équipe à lâché des points pour la première fois de la saison. L'AS Roma a également été battu par Verone (2-3). Deux contreperformances qui font les affaires de l'Inter Milan, leader provisoire à la différence de buts, et de Naples (3e, 9 pts), qui peut prendre seul la tête en cas de succès à Udine lundi.

La Juventus, elle, reste loin, encore au ralenti avec seulement deux points. La voilà 18e et relégable, à égalité de points avec Cagliari (19e).

Liga : Benzema continue de porter le Real

Le Real Madrid a conservé sa position de leader de la Liga dimanche après avoir renversé Valence (1-2), au stade Mestalla, grâce à un but de Karim Benzema en fin de match. Avec 13 points, les hommes de Carlo Ancelotti devancent l'Atlético Madrid (2e avec 11 points) et Valence (3e avec 10 points), et conservent leur invincibilité en championnat avec quatre victoires et 1 nul.

Encore menés à la 86e minute (1-0), les hommes de Carlo Ancelotti ont fait la différence en trois minutes, grâce à Vinicius (86e) sur une passe de Benzema, qui a ensuite donné l'avantage à son club de la tête (88e). L'international français est en tête du classement des meilleurs buteurs avec six buts en cinq matches.

La cinquième journée de Liga se clôture lundi soir, avec le match entre Grenade (17e) et Barcelone (10e), qui doit absolument rebondir après la déroute subie contre le Bayern en Ligue des champions.

