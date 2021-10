Ligue des nations : suivez en direct la demi-finale entre la France et la Belgique

La France affronte jeudi la Belgique en demi-finale de la Ligue des nations. Qui rejoindra l'Espagne en finale ? Suivez en direct notre liveblog sur France24.com à partir de 20 h 40 (heure de Paris).

Trois ans plus tard, France et Belgique se retrouvent à nouveau pour une place en finale. Certes, ce n'est pas une chance de remporter la Coupe du monde qui est en jeu mais la moins prestigieuse Ligue des nations . Toutefois les deux équipes auront à tort de montrer le meilleur d'elle-même après leurs Euro de football interrompus respectivement en huitième et en quart de finale.

Suivez le match en direct avec notre liveblog.

