Ballons d'Or 2021 : 30 joueurs, 20 joueuses en lice

Lionel Messi, six fois sacré, Kylian Mbappé, Neymar ou encore Karim Benzema figurent dans la liste des 30 nommés au Ballon d'Or masculin. Chez les femmes, la gagnante 2019, l'Américaine Megan Rapinoe, éliminée dès les quarts aux JO de Tokyo, ne figure pas dans les nommées contrairement à la Canadienne Christine Sinclair, championne olympique.

L'hebdomadaire France Football a dévoilé, vendredi 8 octobre, la liste des 30 joueurs et 20 joueuses nommés pour le Ballon d'Or 2021, après une année 2020 sans lauréats en raison des compétitions tronquées par la pandémie de Covid-19.

Here are the first 20 nominees for the Men’s #ballondor pic.twitter.com/tIHav6s9gx — France Football #BallondOr (@francefootball) October 8, 2021

La recrue star du Paris Saint-Germain Lionel Messi, six fois sacré, vainqueur de la Copa America cet été avec l'Argentine, côtoie dans la liste ses coéquipiers en club Kylian Mbappé et Neymar, demi-finalistes de la C1. Vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea, sacré champion d'Europe avec l'Italie et déjà couronné joueur UEFA de l'année, le milieu de terrain Jorginho est évidemment présent. Son coéquipier français N'Golo Kanté, élu homme du match en demi-finales et en finale de C1, est aussi dans la liste.

Quintuple vainqueur du trophée et troisième en 2019, Cristiano Ronaldo ne manque pas à l'appel et retrouve à ses côtés son ancien coéquipier du Real Madrid Karim Benzema, pièce maîtresse des Merengues et de retour chez les Bleus. En revanche, Antoine Griezmann, autre attaquant de l'équipe de France, ne fait pas partie de la liste.

Here are the other 10 nominees for the Men’s #ballondor pic.twitter.com/auEMazmpEy — France Football #BallondOr (@francefootball) October 8, 2021

Présents également, l'attaquant polonais du Bayern Munich, Robert Lewandowski, Soulier d'or européen (41 buts) et l'attaquant norvégien de Dortmund Erling Haaland, meilleur buteur de la C1 (10 buts). Tout comme les Anglais Harry Kane, Mason Mount, Phil Foden et Raheem Sterling, finalistes de l'Euro. Le défenseur danois Simon Kjaer, demi-finaliste de l'Euro, se glisse dans les 30.

Trois Françaises parmi les nommées

Chez les femmes, la gagnante 2019, l'Américaine Megan Rapinoe, éliminée dès les quarts aux JO de Tokyo, ne figure pas parmi les nommées, contrairement à la Canadienne Christine Sinclair, championne olympique.

Le FC Barcelone vainqueur de la C1 féminine, est présent en force, avec notamment Alexia Putellas, déjà sacrée joueuse UEFA de l'année et Jennifer Hermoso, meilleure buteuse ex æquo de la C1.

Trois françaises figurent dans la liste : la capitaine de Lyon et des Bleues, Wendie Renard, et les Parisiennes Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani, championnes de France et demi-finalistes de la Ligue des champions.

Here are the 20 nominees for the Women’s #ballondor pic.twitter.com/9TPAnl3oR8 — France Football #BallondOr (@francefootball) October 8, 2021

En outre, dix gardiens se disputeront le Trophée Yachine. Parmi eux, les gardiens du PSG Gianluigi Donnarumma, champion d'Europe avec l'Italie (également dans la liste du Ballon d'Or), et le Costaricien Keylor Navas, ainsi que le Sénégalais Édouard Mendy, vainqueur de la C1 avec Chelsea.

Here are the 10 nominees for the #tropheeyachine pic.twitter.com/bDqLUlEyun — France Football #BallondOr (@francefootball) October 8, 2021

Pour le Trophée Kopa, qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans parmi 10 candidats, sont notamment en lice l'Espagnol Pedri, les Anglais Jude Bellingham, Mason Greenwood et Bukayo Saka ou encore l'Allemand Jamal Musiala, le Belge Jérémy Doku (Rennes) et le Portugais Nuno Mendes (PSG).

Here are the 10 nominees for the #tropheekopa pic.twitter.com/x8RCTCmoqS — France Football #BallondOr (@francefootball) October 8, 2021

Désignés par un panel de journalistes internationaux, ces prestigieux trophées seront décernés le 29 novembre au Théâtre du Châtelet à Paris.

Avec AFP

