FOOTBALL

Mondial-2022 : la Tunisie, le Mali et l'Égypte en pole position en zone Afrique

Le duel entre Max-Alain Gradel (Côte d'Ivoire) et Stanley Sanudi (Malawi) lors du match comptant pour la qualification à la Coupe du monde 2022. © Phill Magakoe, AFP

Texte par : Romain HOUEIX Suivre 3 mn

Après quatre journées de qualifications en zone Afrique, la Tunisie, le Mali et l'Égypte sont en bonne position pour accéder aux barrages. La Côte d'Ivoire et le Cameroun ne se sont pas encore départagés, tout comme le Bénin et la Tanzanie.