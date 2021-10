Marathon de Paris : victoires pour Elisha Rotich et Tigist Memuye

Le Kényan Elisha Rotich et l'Éthiopienne Tigist Memuye, vainqueurs du marathon de Paris, le 17 octobre 2021, entourés, de gauche à droite, de l'Éthiopienne Yenenesh Dinkesa (arrivée 2e), de l'Éthiopien Hailemaryam Kiros (2e), du Kényan Hillary Kipsambu (3e) et de l'Éthiopienne Fantu Jimma (3e). © Alain Jocard, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 1 mn

Elisha Rotich est entré dimanche dans l'histoire du marathon de Paris en établissant un nouveau record : le Kényan a terminé la course en 2 h 4 min et 23 secondes, contre 2 h 5 min et 4 secondes pour l'ancien meilleur temps établi en 2014 par Kenenisa Bekele.