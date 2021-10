TOUR DES STADES

Foot européen : Liverpool humilie Manchester United, le Real s’adjuge le Clasico

Mohamed Salah, le buteur de Liverpool, célèbre son triplé inscrit sur le pelouse de Manchester United, le 24 octobre 2021. © Phil Noble, Reuters

Texte par : Marc DAOU Suivre 5 mn

Dans un week-end riche en classiques et en chocs entre cadors européens, on retiendra la raclée infligée par Liverpool à Manchester United (0-5), dimanche, la victoire logique du Real Madrid sur la pelouse du Barça (1-2) et le match nul entre l'OM et le PSG (0-0) lors du classique disputé dans la cité phocéenne.