Football : le FC Barcelone limoge son entraîneur Ronald Koeman

Ronald Koeman, durant un match entre le FC Barcelone et le Rayo Vallecano à Madrid, le 27 octobre 2021.

Le FC Barcelone a limogé son entraîneur néerlandais Ronald Koeman, a annoncé le club catalan, dans la nuit de mercredi à jeudi. Le Barça a enchaîné deux défaites en Liga: chez le Rayo Vallecano mercredi et lors du clasico face au Real Madrid.

Publicité Lire la suite

Des Pays-Bas à Barcelone, comme joueur puis comme entraîneur, le Néerlandais Ronald Koeman s’est bâti une réputation d’insatiable ambitieux, alimentée par de multiples trophées, avant son limogeage foudroyant par le Barça.

"Le FC Barcelone a destitué cette nuit Ronald Koeman de ses fonctions d’entraîneur de l’équipe première", a annoncé le club catalan dans un communiqué dans la nuit de mercredi 27 à jeudi 28 octobre, précisant que le président Joan Laporta avait déjà communiqué cette décision à l’entraîneur.

Le Néerlandais de 58 ans a été évincé juste après une défaite (0-1) sur la pelouse du modeste Rayo Vallecano. Le Barça n’a jamais gagné à l’extérieur cette saison, et n’a même plus marqué loin du Camp Nou depuis août.

Et cette décision intervient trois jours après une défaite cinglante lors du clasico de Liga face au Real Madrid, dimanche au Camp Nou (2-1), et alors que le Barça stagne à la neuvième place du championnat d’Espagne et qu’il est au bord de l’élimination en Ligue des champions.

Critiqué depuis des semaines

Arrivé au Barça en août 2020, le songe d’une nuit d’été manque déjà de tourner au cauchemar pour le Néerlandais dès ses débuts : la superstar Lionel Messi clame ses envies d’ailleurs, les résultats ne sont pas au rendez-vous, avec comme seul trophée une Coupe d’Espagne 2021, et les stades sont vidés par la pandémie.

Critiqué depuis plusieurs semaines, Koeman était déjà passé proche de l’éviction fin septembre, quand le Barça venait d’être corrigé 3-0 au Camp Nou par le Bayern Munich en Ligue des champions.

Le technicien néerlandais avait alors demandé aux dirigeants d’éclaircir la situation, et le président Laporta s’était présenté devant la presse avant un match de Ligue des champions à Lisbonne (perdu 3-0 face au Benfica) pour affirmer que le club comptait sur Koeman.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne