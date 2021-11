Ligue des champions : Manchester United et Ronaldo arrachent le nul face à l'Atalanta

Cristiano Ronaldo célèbre son premier but face à l'Atalanta, le 2 novembre 2021, à Bergame.

Deux semaines après avoir perdu contre ce même adversaire, l'Atalanta Bergame n'a pu faire mieux qu'un match nul à domicile contre Manchester United (2-2). La faute à l'inévitable Cristiano Ronaldo, auteur d'un doublé.

Publicité Lire la suite

Bis repetita. Le match retour entre l'Atalanta Bergame et Manchester United mardi 2 novembre a tenu toutes ses promesses. Et, une nouvelle fois, Cristiano Ronaldo, auteur d'un doublé, a mis à mal les Bergamasques en permettant aux siens d'égaliser à deux reprises (2-2) dans ce match de la quatrième journée de Ligue des champions.

Excentré côté gauche, Cristiano Ronaldo lance les hostilités au bout de 20 secondes de jeu. Il teste le gardien de Bergame avec une tentative du pied droit. Sans problème pour Juan Musso (1e). Quelques instants plus tard, le portier italien se fait peur lorsqu'une frappe anodine de Scott McTominay est contrée par son défenseur. Le poteau sauve l'Atalanta (5e).

Les Bergamasques ne paniquent pas. Comme au match aller, ils ouvrent rapidement le score grâce à Zapata qui percute côté gauche avant d'adresser une passe en retrait à Ilisic, qui trompe De Gea (10e, 1-0).

Ronaldo égalise

Manchester United réagit directement avec CR7, mis en échec par une sortie dans les pieds de Juan Musso. Puis, sur un centre délivré à droite par Cristiano Ronaldo, Luke Shaw écrase sa volée du pied gauche dans la surface, au second poteau. Musso accompagne le ballon au-dessus de son but (17e).

L'Atalanta fait le dos rond face à la furia des Red Devils et se montre dangereux sur les occasions que leur laissent leurs adversaires. Sur un ballon perdu par Paul Pogba, Duvan Zapata tente sa chance mais voit Éric Bailly intercepter d'un tacle rageur (32e).

Une mauvaise nouvelle frappe cependant les Rouges. Le défenseur international français Raphaël Varane, tout juste de retour après une blessure aux adducteurs, est contraint de sortir après une nouvelle gêne. Il est remplacé par Mason Greenwood.

Juste avant la pause, l'inévitable Cristiano Ronaldo remet les pendules à l'heure. Il conclut un mouvement à trois qu'il a lui-même initié. Mason Greenwood fait la passe à Bruno Fernandes dans la surface qui talonne vers CR7. Sa reprise sans contrôle du pied droit est imparable (45e+1, 1-1).

Au retour des vestiaires, la rencontre redémarre sur les chapeaux de roue. Parti dans le dos de la défense, Duvan Zapata manque son duel avec De Gea. Il est finalement signalé hors jeu (47e). Dans la continuité, Bruno Fernandes est contré in extremis par Palomino (48e). Puis Marcus Rashford combine sur la droite avec Mason Greenwood, dont le tir du pied droit s'écrase sur le poteau. Là encore, un hors-jeu est signalé après l'action (49e).

La VAR accorde un but à l'Atalanta

Un troisième hors-jeu est signalé lorsque Duvan Zapata crucifie De Gea après avoir été lancé dans la profondeur. Cependant, la VAR corrige finalement l'arbitre de touche et l'Atalanta reprend l'avantage (55e, 2-1).

Ole Gunnar Solskjaer tente le tout pour le tout afin de relancer son équipe. Il fait sortir Paul Pogba et Marcus Rashford pour faire entrer Nemanja Matic et Edinson Cavani. Malheureux, Mason Greenwood contre un tir de son coéquipier Aaron Wan-Bissaka qui aurait pu s'avérer dangereux (75e).

Pourtant, c'est l'Atalanta qui se montre le plus dangereux. Un centre de Teun Koopmeiners est trop appuyé ? Davide Zappacosta est là pour le remettre dans la surface ! Mais Duvan Zapata ne cadre pas sa tête (79e). Quelques instants plus tard, Zapata tente sa chance de loin et manque de surprendre De Gea sous les applaudissements du public.

C'est cependant encore une fois Cristiano Ronaldo qui va sauver les siens. Dans les ultimes instants de la rencontre, le quintuple Ballon d'Or égalise une nouvelle fois d'une volée de génie.

Un but qui permet aux Mancuniens de garder la tête de leur groupe, à égalité de points avec Villarreal, vainqueur à Berne. L'Atalanta reste cependant dans la course, à deux points des leaders.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne