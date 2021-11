Foot européen : West Ham surprend Liverpool, le PSG prend le large

Un week-end de multiple derbys. Manchester City a terrassé les Red Devils, à l'instar du FC Séville qui a dompté le Betis. En Italie, l'Inter et l'AC Milan ont partagé les points. En Premier League, West Ham a frappé un grand coup en infligeant à Liverpool sa première défaite de la saison. Le PSG, de son côté, a creusé l'écart en tête du championnat de France, en comptant désormais 10 points d'avance sur Lens, son nouveau dauphin.

Publicité Lire la suite

Ligue 1 : Lens cartonne, Rennes en état de grâce

Samedi, le PSG a souffert avant de s’adjuger la victoire à Bordeaux (2-3), à l’occasion de la 13e journée du Championnat de France. Sur le plan comptable, les Parisiens, qui caracolent en tête du classement, ont creusé l'écart avec leurs poursuivants avec 34 points, soit dix de plus que Lens, 2e et impressionnant vainqueur de Troyes vendredi (4-0). En Bretagne, le Stade Rennais, déjà vainqueur du PSG cette saison, n’a fait qu’une bouchée de l’OL (4-1), tandis que Marseille (4e) et Nice (3e) ont perdu de précieux points à domicile, respectivement contre Metz (0-0) et contre Montpellier (0-1). En bas de classement, Saint-Étienne a montré d'exceptionnelles ressources pour renverser Clermont (3-2), qui menait encore 2-0 après 77 minutes dans un stade Geoffroy-Guichard à huis clos pour raisons disciplinaires. Grâce à ce succès miraculeux, les Verts gagnent une place au classement, 19e (9 pts), aux dépens des Messins.

4⃣ buteurs différents dans un Bollaert en fusion ! 🔥 Le RC Lens était en mode puissance 4⃣ !



⚽️ @a_kalimuendo

⚽️ @Westar974

⚽️ @Djoninho25

⚽️ Przemyslaw Frankowski#SiFierDEtreLensois #RCLESTAC pic.twitter.com/PTjC02rBA1 — Racing Club de Lens (@RCLens) November 6, 2021

Serie A : Naples se rate à domicile, et l’AC Milan neutralisé par l’Inter

Tenu en échec à domicile par l’Hellas Vérone (1-1), dimanche, lors de la 12e journée de Serie A, le Napoli a raté une belle opportunité de prendre ses distances en tête du classement. Car, plus tard dans la soirée, l’AC Milan, qui, lui aussi, avait l’occasion de prendre la tête du championnat en battant son ennemi intime, l’Inter Milan, a dû finalement partager les points (1-1), après un derby sans temps mort. Ce résultat a juste permis aux Rossoneri de rester co-leaders avec Naples, avec 32 points chacun, et d’en compter 7 d'avance sur l'Inter, troisième. Dans les autres matches de la journée, l’AS Rome continue de décevoir, après une surprenante défaite, la 5e de la saison, à Venise (3-2), tandis que la Lazio Rome l’a très logiquement emporté face à la Salernitana de Franck Ribéry (3-0). Enfin, la Juventus a attendu les arrêts de jeu pour venir à bout d’une Fiorentina courageuse et en infériorité numérique (1-0).

Liga : la Real Sociedad enchaîne, le FC Séville s’offre le derby

La Real Sociedad persiste et signe ! Le leader basque a repris la tête du Championnat d'Espagne en allant s'imposer sur le terrain de l’Osasuna Pampelune (0-2), dimanche, lors de la 13e journée de la Liga. Ce succès enregistré juste avant la trêve internationale lui permet de conserver un point d'avance sur le Real Madrid (2e), vainqueur de son voisin du Rayo Vallecano (2-1) à domicile samedi, grâce notamment à un nouveau but de Karim Benzema. Dans les autres matches, le FC Séville a conforté sa place sur le podium grâce à sa victoire dans le derby andalou sur la pelouse du Betis Séville (0-2). Enfin, l'Atlético Madrid, qui menait 3 buts à 1, s'est fait rattraper par Valence (3-3) dimanche à Mestalla, et stagne à la 4e place, à cinq points du leader qui a disputé un match de plus que ses trois premiers poursuivants.

Premier League : City remporte le Derby, West Ham plombe Liverpool

Épatant depuis le début de la saison, West Ham a infligé, dimanche, sa première défaite de la saison à Liverpool (3-2), qu'il a délogé du podium de la Premier League, au terme d'un match haletant pour la 11e journée. L'international français, Kurt Zouma, a inscrit son nom parmi les buteurs londoniens face aux Reds. Par ailleurs, l'entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, reste plus que jamais sur un siège éjectable, après que son équipe a été surclassée dans le derby mancunien contre City (2-0), samedi. Les Red Devils est 6e à 6 points de leur rival de toujours. À noter que le leader Chelsea a été accroché à domicile par Burnley (1-1) et ne compte plus que trois points d’avance sur City, qu'Arsenal, en pleine résurrection, est désormais 5e après sa victoire contre Watford (1-0) et que Tottenham a fait 0-0 à Everton pour la première de son nouvel entraîneur italien Antonio Conte.

Bundesliga : Fribourg tombe à Munich, Leipzig piège Dortmund

Invaincu depuis le début de la saison, Fribourg a dû attendre d'affronter le Bayern Munich pour voir sa série d'invincibilité se stopper après 11 journées (2-1), samedi, en Bavière. Les Munichois ont notamment profité d’un nouveau but de l'inévitable Robert Lewandowski, auteur de sa 13e réalisation de la saison, pour s’imposer face à la surprise de la Bundesliga et pour s’échapper en tête du classement. Le Bayern compte désormais quatre points d'avance sur le Borussia Dortmund qui s’est incliné sur la pelouse de Leipzig (2-1), au terme d’un combat de 90 minutes sans aucun temps mort. Dans les autres rencontres, Wolfsburg s'est imposé sur la plus petite des marges devant Augsburg (1-0) et grimpe en 4e position. Sans victoire depuis quatre journées, le Bayer Leverkusen qui a arraché un point à l’Herta Berlin en toute fin de match (1-1), dégringole à la 6e place.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne