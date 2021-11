Mondial-2022 – zone Afrique : l'Égypte passe au 3e tour, l'Algérie devra se méfier du Burkina

Les Pharaons ont arraché vendredi leur qualification pour les matches de barrage en par un match nul en Angola. Le Gabon voit donc ses espoirs de Mondial au Qatar disparaître. L'Algérie n'a fait qu'une bouchée de Djibouti de son côté, mais devra se méfier dimanche du Burkina Faso, qui pourrait la dépasser in extremis en cas de succès.

Et un nouveau qualifié pour le 3e tour des éliminatoires de la zone Afrique en vue du Mondial-2022 ! L'Égypte, en arrachant le match nul face à l'Angola, a composté son ticket pour le tour suivant, tandis que l'Algérie reste sous la menace du Burkina Faso

Pour rappel, les premiers de chacun des groupes des éliminatoires sont qualifiés pour un troisième tour où, lors d'une confrontation aller-retour, ils affronteront un autre vainqueur pour une place en phase finale de la Coupe du monde 2022.

Groupe A : l'Algérie met le Burkina Faso au pied du mur

Opposée à Djibouti dans un match délocalisé au Caire, l'Algérie a fait parler la poudre et fait respecter son statut de champion d'Afrique. Les hommes de Djamel Belmadi ont giflé les Requins de la mer Rouge en leur infligeant une lourde défaite 4 à 0.

Malgré un parcours exemplaire de quatre victoires et un match nul, les Algériens ne sont cependant toujours pas assuré d'être au 3e tour des éliminatoires du Mondial. La faute au Burkina Faso : s'ils ont concédé un match nul face au Niger, les Étalons restent toujours accrochés aux Fennecs.

Le match du mardi 16 novembre, à Blida, sera une petite "finale". L'Algérie se qualifiera en cas de victoire ou de match nul. Le Burkina Faso ne se qualifiera qu'en réalisant l'exploit de battre des Fennecs, qui n'ont plus connu la défaite depuis 32 matches.

Groupe F : l'Égypte se fait peur mais passe au 3e tour

Les Pharaons ont failli tomber dans le piège angolais. Bien que derniers et hors course pour une qualification, ces derniers ont opposé un beau défi aux Égyptiens. Ils ont même pris l'avantage grâce à un but d'Hélder Costa et d'un pénalty converti par M'Bala Nzola.

Cependant, les Pharaons ont su faire preuve de ressources et ont égalisé grâce à Mohamed Elneny sur un centre de l'inévitable Mo Salah. Puis Akram Tawfik, fautif sur le pénalty concédé, a inscrit le but de l'égalisation, synonyme de qualification.

Ce match nul a enterré les espoirs des Panthères du Gabon, pourtant vainqueurs face à la Libye (1-0), qui avaient besoin d'un faux-pas égyptien pour s'offrir une "finale" face à l'Égypte pour la tête du groupe.

Groupe I : le Maroc intouchable

Dans le groupe I, déjà réglé par la qualification du Maroc, les Lions de l'Atlas ont fait honneur à leur statut d'équipe invincible. Ils ont battu le Soudan 3 à 0 et restent la seule équipe ayant remporté tout ses matches dans ces éliminatoires de la zone Afrique. Dans le même temps, les deux derniers pensionnaires du groupe, la Guinée et la Guinée-Bissau, ont fait un morne 0-0 à Conakry.

