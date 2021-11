ENTRETIEN EXCLUSIF

Franck McCourt, propriétaire de l'OM : "Sans les fans et les athlètes, il n'y a pas de foot"

Frank McCourt au forum de Paris pour la Paix dimanche 14 novembre. © France 24

Texte par : Romain HOUEIX Suivre 3 mn

Dans un entretien exclusif accordé à France 24, le propriétaire de l'OM, Frank Mc Court, a appelé à mieux encadrer l'arrivée d'investisseurs étatiques dans le football professionnel. Revenant sur le projet de Super Ligue, il a rappelé que le sport partait "des fans et des athlètes et non d'un carnet de chèques".