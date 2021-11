Mondial-2022 : des barrages à haut risque pour le Portugal et l'Italie

Le Portugal et l'Italie ont eu la mauvaise surprise de terminer deuxièmes de leur groupe lors des éliminatoires pour le Mondial-2022, un classement qui les oblige à disputer les barrages pour pouvoir se qualifier. Or, avec le nouveau format adopté pour cette phase de la compétition, ces deux géants du football pourraient se retrouver face à face.

Le Portugal et l'Italie se sont mis dans le pétrin. Incapables de terminer premiers de leur groupe de qualification pour le Mondial-2022, ils devront, comme dix autres nations, disputer, en mars prochain, les barrages pour arracher un des trois tickets restants pour la zone UEFA.

Déjà grands absents du Mondial-2018, les champions d'Europe ont raté, lundi 15 novembre, en Irlande du Nord (0-0), le billet direct pour le Qatar, chipé par la Suisse. Le duel final à distance face aux Helvètes a tourné en faveur de ces derniers : ils ont soigné leur différence de buts face à la Bulgarie (4-0) alors que l'Italie de Roberto Mancini se montrait incapable de trouver la faille en Irlande du Nord (0-0).

La veille, c'est le Portugal qui s'est fait surprendre à domicile par la Serbie (1-2). Une défaite dans les dernières minutes qui prive les champions d'Europe 2016 de qualification directe. Cristiano Ronaldo devra donc batailler en mars 2022 s'il veut participer à sa cinquième phase finale de Coupe du monde d'affilée.

Nouveau format, nouveaux dangers

Et le nouveau format des barrages a de quoi inquiéter les deux derniers champions d'Europe. En décembre 2019, l'UEFA a dit adieu au traditionnel match de barrage aller-retour qui était jusqu'ici la règle. Désormais, place à trois "Final Four" : pour décrocher la qualification, chaque équipe devra vaincre deux adversaires lors de mini tournois à quatre équipes, avec des demi-finales et finales à élimination directe.

Les barrages débuteront le 24 mars 2022. Y participeront les dix deuxièmes de chaque groupe des éliminatoires ainsi que les deux meilleurs vainqueurs de groupes de la dernière Ligue des nations. Ces deux derniers tickets seront attribués à l'Autriche et à la République tchèque ou au pays de Galles, en fonction des résultats finaux du groupe E des éliminatoires où se retrouvent les deux nations.

Les nations barragistes Le Portugal

L'Italie

L'Écosse

La Russie

La Suède

La Pologne

L'Autriche

Le pays de Galles

La République tchèque

La Macédoine du Nord

L'Ukraine ou la Finlande

La Norvège, la Turquie ou les Pays-Bas

Le Portugal et l’Italie sont déjà assurés de disposer d'un statut protégé pour la demi-finale. En effet, les six équipes les mieux classées lors des qualifications (par équité, celles ayant hérité d'une poule de 6 équipes lors des éliminatoires se voit retirer leurs résultats contre le dernier) sont considérées comme tête de série et disputeront leur premier match à domicile, avec la garantie de ne pas rencontrer une des cinq autres meilleurs équipes.

Cependant, c'est pour le tour suivant que cela se gâte puisque s'y affronteront les vainqueurs des demi-finales n°1 et 2, ceux des n°3 et 4, ainsi que ceux des n°5 et 6 et, donc, potentiellement des têtes de série entre elles.

Le Portugal et l'Italie devront-ils s'affronter pour un billet pour le Qatar ? Réponse lors du tirage au sort, le vendredi 26 novembre prochain à Zurich.

