Mondial-2022 : la France clôture sa campagne de qualifications par un succès en Finlande

Karim Benzema, Kylian Mbappé et Lucas Digne après le premier but de la France, lors d'un match de qualifications contre la Finlande, à Helsinki, mardi 16 novembre 2021. © Markku Ulander, AP

Déjà qualifiés pour le Mondial-2022, les Bleus ont terminé leur phase de qualifications en battant la Finlande 2 à 0, mardi, à Helsinki. Avec un but signé Mbappé et un second Karim Benzema, la France a évincé la Finlande de la course.