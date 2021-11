La Confédération africaine déplore un retard de préparation de la CAN au Cameroun

La Confédération africaine de football a exprimé, mercredi, de “sérieuses inquiétudes” concernant l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des nations au Cameroun, sans pour autant remettre en question la tenue de l’évènement, selon l’AFP.

Publicité Lire la suite

La Confédération africaine de football inquiète quant à l’organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des nations au Cameroun. L’organisation a exprimé des réserves, par écrit, mercredi 24 novembre, déplorant un retard de préparation, à moins de deux mois de l’évènement, qui doit se dérouler du 9 janvier au 6 février 2022.

"Je suis navré de constater que malgré les nombreuses visites, notamment celle du Président et du Secrétaire Général de la CAF et du vice-président de la CAF et les promesses qui ont suivi, les actes n'ont pas suivi", écrit Véron Mosengo-Omba, proche conseiller du président de la Fifa, Gianni Infantino, véritable cheville ouvrière de la CAF, dans un courrier que s'est procuré l'AFP.

Ce courrier provient d'un échange entre la Confédération, basée au Caire, et le Comité d'organisation (Cocan), dont l'AFP a également eu connaissance.

Des remontrances ont été exprimées dans un courrier du 17 novembre, signé du secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo-Omba, adressé au ministre des Sports du Cameroun, Narcisse Mouelle Kombi, également président du Cocan.

"Non, non ! Ce sont des ‘fake news’", a répondu, mercredi, à l'AFP, un haut-dirigeant de la CAF sur les risques de renoncer à organiser la CAN au Cameroun.

Match d'ouverture déplacé ?

"Je dois porter à votre attention", poursuit le secrétaire général de la CAF, "de sérieuses inquiétudes concernant l'organisation du tournoi".

Le principal sujet de mécontentement de la CAF concerne les abords du nouveau stade de Yaoundé, à Olembé, celui du match d'ouverture et de la finale.

"S'agissant du stade d'Olembé, sachez que si tout n'est pas réglé d'ici au 30 novembre 2021, le match d'ouverture aura lieu ailleurs. Des dispositions ont d'ores et déjà été prises dans ce sens, mais ce serait malheureux pour le Comité d'Organisation, pour la CAF et pour le Cameroun", indique Véron Mosengo-Omba.

La Confédération africaine s'inquiétait également du protocole Covid prévu pour accéder au stade ou du recrutement des bénévoles.

Le Cameroun confiant

Le ministre et président du Cocan a répondu, point par point, dans un courrier daté du 23 novembre, que l'AFP a également obtenu.

Au sujet du stade d'Olembé, Narcisse Mouelle Kombi rappelle que le délai fixé pour la livraison de l'enceinte est au 30 novembre et réaffirme "la volonté ferme de l'État du Cameroun et du Cocan de respecter les engagements".

Surtout, le courrier souligne "qu'en aucun cas l'hypothèse de la délocalisation de la cérémonie d'ouverture n'est envisagée et ne peut être acceptée par le gouvernement camerounais".

L'enceinte d'Olembé a déjà accueilli Cameroun-Malawi (2-0) le 3 septembre dernier en qualifications pour la Coupe du monde.

"Nous réitérons le souhait d'un partenariat cordial et harmonieux fondé sur le respect des parties et la confiance mutuelle", est-il expliqué dans le document.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne