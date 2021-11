Ligue des champions : Lille en pole, Manchester United et Chelsea qualifiés

Lille a battu Salzbourg mercredi et pris la tête de son groupe G tandis que Manchester United et Chelsea se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Mal parti après trois journées, Lille a pris la tête de son groupe de Ligue des champions en battant Salzbourg (1-0) et peut espérer se qualifier pour les huitièmes, comme l'a fait Manchester United avec son nouvel entraîneur. Les Red Devils ont gagné à Villarreal (2-0) pour la première sur le banc de l'intérimaire Michael Carrick, après le limogeage d'Ole Gunnar Solskjaer. Chelsea aussi s'est qualifié en corrigeant la Juventus Turin (4-0), qui était déjà en huitièmes de finale.

Quel retour des Lillois ! Dans le groupe le plus serré, le G, il n'y a que trois points d'écart entre le premier et le dernier, Wolfsburg (5 points). Mais c'est bien le Losc (8 pts) qui fait la bonne opération. Avec cette première victoire à domicile en C1 en 14 matches, les Dogues auront leur destin entre leurs crocs dans l'antre des Loups, où un nul leur suffirait pour sortir des poules pour la première fois depuis 2007.

Tout reste ouvert aussi dans le duel Salzbourg-Séville. Les Andalous (6 pts) sont revenus à une longueur du Red Bull (7 pts) en battant Wolfsburg (2-0).

L'Atalanta Bergame prend la deuxième place

Un peu plus tôt, Manchester United a vécu le premier effet du changement d'entraîneur. Pour le premier match depuis le limogeage d'Ole Gunnar Solskjaer, ManU a longtemps fait le dos rond contre le "sous-marin jaune" d'Unai Emery avant de piquer par Cristiano Ronaldo (78e), comme d'habitude, et de verrouiller la qualification sur un contre conclu par Jadon Sancho (90e).

L'Atalanta Bergame profite du sur-place de Villarreal et de son nul spectaculaire aux Young Boys Berne (3-3) pour prendre la deuxième place, un point devant, avant de recevoir le tenant de la Ligue Europa pour la dernière journée.

Pendant que l'intérimaire Carrick réussissait son bizutage sur le banc, Xavi a sorti un pâle 0-0 contre Benfica pour sa première sur le banc du Barça en Ligue des champions. Les Catalans ont dominé, mais le Suisse Haris Seferovic a raté une incroyable balle de hold-up dans les dernières minutes, après avoir pourtant subtilement effacé André ter Stegen. Le Barça garde deux longueurs d'avance sur le géant lisboète, mais il perd la confrontation directe (3-0 à l'aller) et doit se rendre chez l'invincible Bayern tandis que Benfica recevra le Dynamo Kiev, éliminé.

Chelsea et la Juventus qualifiés

Le groupe H n'aura pas ménagé beaucoup de suspense. Comme attendu, Chelsea et la Juventus Turin se sont qualifiés. Les champions d'Europe ont pris leur revanche de l'aller en battant la Juve (4-0) avec des buts de sa jeune garde, Trevoh Chalobah, Reece James et Callum Hudson-Odoi et de Timo Werner. Chelsea revient à la hauteur de la Vieille Dame avec 12 points, mais prend la première place en dominant la confrontation directe (1-0 à l'aller pour la Juve).

Dans l'autre match du groupe, le Malmö FF a marqué son premier but dans la compétition mais s'est laissé remonter par le Zenit (1-1), sur un penalty en toute fin de match de Yaroslav Rakitskyi, alors que Saint-Pétersbourg jouait à dix depuis cinq minutes et le deuxième carton jaune à Dimitri Chistiakov. Le Zenit jouera la Ligue Europa, Malmö, finaliste malheureux de la C1 en 1979 contre Nottingham Forest (1-0), est éliminé des coupes d'Europe.

