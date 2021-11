Barrages du Mondial-2022 : l'Italie, le Portugal, et un seul billet pour le Qatar

Versés dans le même mini-tournoi de barrages pour le Mondial-2022 à l'issue d'un tirage au sort vendredi, l'Italie et le Portugal seront contraints de s'affronter en cas de victoire dans leur demi-finale respective. Une de ces deux équipes, au moins, ne se rendra donc pas à la Coupe du monde.

C'était le pire scénarios possible pour les deux équipes. L'Italie de Marco Verrati et le Portugal de Cristiano Ronaldo ont été versés vendredi 26 novembre dans la même "voie" des barrages du Mondial-2022. Les deux derniers champions d'Europe seront donc contraints de s'affronter pour la qualification si les deux équipes franchissent leur demi-finale respective.

La Nazionale et la Seleçao défieront respectivement la Macédoine du Nord et la Turquie en demi-finales des barrages, avant une possible confrontation de haut vol entre les deux mastodontes européens lors d'une alléchante finale fin mars.

😮 L'Italie ou le Portugal ne jouera pas la Coupe du monde 2022 ! pic.twitter.com/1sQVmsOcqZ — Eurosport France (@Eurosport_FR) November 26, 2021

Têtes de série lors de ce tirage faute d'avoir pu décrocher leur billet comme premier de groupe lors des qualifications, Italiens et Portugais avaient la garantie de recevoir lors des demi-finales de ces barrages. Mais ils espéraient éviter d'avoir à se croiser.

Au moins un champion passera à la trappe

Patatras : l'un des deux derniers champions d'Europe passera à la trappe d'ici la Coupe du monde dans un an au Qatar (21 novembre-18 décembre 2022), voire les deux tant le format choisi s'annonce périlleux et interdit la moindre défaite. Les douze barragistes doivent en effet s'affronter sous la forme de trois mini-tournois à quatre disputés sur matches secs, avec demi-finales puis finale.

Le Portugal a néanmoins hérité d'un léger avantage par rapport à l'Italie, car si l'équipe de Cristiano Ronaldo franchit l'obstacle turc, elle aura l'avantage de recevoir son adversaire en finale de la "voie" C des barrages.

Cela promet des duels sous haute tension alors que la Nazionale ressasse aujourd'hui le traumatisme d'il y a quatre ans, quand la Suède lui avait barré la route de la Coupe du monde en Russie lors des barrages, joués alors sous un autre format, en duels aller-retour (1-0, 0-0).

Et le Portugal peut aussi trembler, même si la Seleçao a l'expérience de ces rendez-vous sur un fil, s'étant qualifiée en 2010 et en 2014 par cette voie-là.

Dans la "voie" B, on pourrait assister à un joli duel de stars entre la Pologne de Robert Lewandowski et la Suède de Zlatan Ibrahimovic : les Polonais devront négocier une demi-finale en Russie, avant d'éventuellement recevoir les Suédois, qui accueilleront auparavant la République tchèque de Patrik Schick, quart-de-finaliste du récent Euro.

Enfin, dans la "voie" A, l'Écosse recevra l'Ukraine en demi-finales et le vainqueur de cette confrontation ira défier soit le pays de Galles de Gareth Bale, soit l'Autriche de David Alaba, opposés en demi-finale pour un duel entre stars du Real Madrid.

En zone Europe, outre ces trois billets attribués via les barrages, 10 places ont déjà trouvé preneurs, avec notamment la qualification de la France championne du monde en titre, de l'Allemagne ou de l'Espagne.

