Football : Monaco rejoint Lyon en 8es de la Ligue Europa, belle soirée pour Rennes

En disposant de la Real Sociedad (2-1) au bout d'un match sérieux à Louis-II jeudi, l'AS Monaco a validé son billet pour les 8es de finale de la Ligue Europa. Les Monégasques rejoignent les Lyonnais, déjà qualifiés et victorieux eux aussi sur le terrain de Brondby (3-1). En Ligue Europa Conférence, Rennes verra aussi les 8es de finale après son match nul contre Vitesse Arnhem (3-3).

Deux buts de Kevin Volland (28e) et Youssouf Fofana (38e), très en vue face à la Real Sociedad mais exclu en fin de match pour une faute stupide, ont permis à Monaco de s'assurer la première place du groupe B de la Ligue Europa, jeudi 25 novembre. Les visiteurs espagnols avaient égalisé entre-temps par l'intermédiaire d'Alexander Isak (35e).

Insuffisant toutefois pour empêcher les joueurs du Rocher d'engranger une troisième victoire dans cette phase de poule. Avant même la dernière journée, ils se qualifient pour la suite de la compétition et se rassurent après une série de résultats frustrants en Ligue 1.

Cinq sur cinq pour l'Olympique lyonnais

Dans le même temps, en déplacement au Danemark, les Lyonnais ont été menés 1-0 après l'ouverture du score signée Mikael Uhre (51e), mais cette situation inconfortable n'a pas duré pas longtemps. Rayan Cherki, en ouvrant son compteur européen par un doublé en moins de dix minutes (57e, 66e), a remis l'OL sur le droit chemin, avant qu'Islam Slimani clôture la marque en beauté (76e), chez des Danois courageux mais limités.

Avec cinq victoires en cinq matches, les Gones dominent largement le groupe A et se préparent sereinement à leur dernière rencontre face aux Rangers. En février, il sera temps de passer aux 8es de finale.

Un peu plus tôt dans la soirée, Marseille avait perdu tout espoir de se qualifier en perdant en Turquie contre Galatasaray (4-2), malgré un doublé d'Arkadiusz Milik. Après quatre nuls en quatre matches, l'équipe de Jorge Sampaoli est finalement tombée à Galatasaray.

Comme la Lazio Rome s'est imposée facilement en Russie, chez le Lokomotiv Moscou (3-0), la première place de ce groupe E se jouera entre les Italiens et les Turcs, lors de la dernière journée. Pour l'OM, le nouvel objectif est désormais de battre Moscou début décembre, au Vélodrome, puis de remporter un barrage pour jouer la phase finale de la Ligue Europa Conférence, d'un niveau a priori plus compatible avec le potentiel marseillais cette saison.

Par ailleurs, West Ham, qui s'est imposé à Vienne (2-0), et le Bayer Leverkusen, vainqueur du Celtic Glasgow (3-2), ont assuré leur billet pour les 8es de finale. En revanche, rien n'est joué du tout dans le groupe C, où quatre équipes se tiennent en deux points, de Leicester au Legia Varsovie en passant par le Spartak Moscou et Naples. Situation comparable dans le groupe F, avec trois équipes en deux points, l'Étoile rouge de Belgrade, les Portugais de Braga et les surprenants Danois de Midtjylland.

Rennes gâche mais passe en Ligue Europa Conférence

Les Rennais n'auront pas besoin de jouer un barrage cet hiver : leur 12e match consécutif sans défaite a été un match nul prolifique (3-3) au Roazhon Park, contre les Néerlandais de Vitesse Arnhem.

Les hommes de Bruno Genesio ont mené 2-1 puis 3-1 grâce à un Gaëtan Laborde intenable, auteur d'un triplé (9e, 39e, 69e). Mais les Bretons ont laissé revenir les Néerlandais. Ils sont tout de même qualifiés directement pour les 8es de finale grâce à la défaite de Tottenham face aux Slovènes de Mura (2-1). Les Spurs d'Antonio Conte, deuxièmes du groupe G à égalité de points avec Vitesse Arnhem, devront donc passer par un barrage contre un troisième de poule de Ligue Europa.

