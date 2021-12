Ligue des champions : suivez en direct le match du PSG face à Bruges

Déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG joue libéré mardi son dernier match de poule à domicile face au Club Bruges KV. Suivez la rencontre avec notre liveblog à partir de 18 h 40 (heure de Paris).

Le PSG n'a rien à perdre, mardi 7 décembre, dans son match au Parc des princes face au Club Bruges KV, pour son dernier match de la poule A de Ligue des champions. Les Parisiens n'ont rien à gagner non plus : ils sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale et sont certains de terminer deuxième du groupe, derrière Manchester City. Cependant, les hommes de Pochettino doivent prouver qu'ils constituent une force avec laquelle il faudra compter pour soulever le trophée après une série de matches médiocres depuis septembre.

Suivez la rencontre avec notre liveblog

