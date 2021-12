Ligue des champions : le Bayern expédie le Barça en Ligue Europa, Salzbourg en 8es de finale

Jamal Musiala célèbre son but face au FC Barcelone en Ligue des champions.

Pour la première fois en 20 ans, le FC Barcelone est éliminé de Ligue des champions dès la phase de poules, après sa défaite 3 à 0 face au Bayern Munich, tandis que le Benfica Lisbonne, le Sporting Portugal et Salzbourg ont décroché les derniers tickets qualificatifs, en attendant le résultat d'Atalanta-Villarreal reporté.

Publicité Lire la suite

Groupe E : le Bayern balaie le Barça

La mission était impossible : le FC Barcelone a encore été balayé 3-0 par le Bayern à Munich, mercredi 8 décembre, pour la dernière journée de la Ligue des champions, et se retrouve éliminé dès la phase de groupes de C1 pour la première fois depuis 20 ans.

Les Catalans voulaient "écrire l'histoire" et arracher leur ticket pour les 8es de finale sur le terrain de l'ogre munichois, qui ne s'est plus incliné chez lui en phase de groupes de C1 depuis huit ans, mais la marche était trop haute. Ils devront donc continuer leur parcours continental en Ligue Europa, qu'ils rejoindront en 16es de finale.

Alors qu'en parallèle, le Benfica Lisbonne s'est qualifié en se défaisant du Dynamo Kiev 2-0, le Barça a encore sombré en Bavière, trois mois après le 3-0 encaissé au Camp Nou et un an et demi après le terrible 8-2 infligé par les Munichois aux Catalans à Lisbonne.

Les hommes de Xavi ont encaissé un premier but de Thomas Müller, qui a signé une tête lobée à la reprise d'un centre de Robert Lewandowski (34e). Puis un deuxième, un bijou de Leroy Sané (42e), qui a armé une lourde frappe des 30 mètres que Marc-André ter Stegen n'a pu stopper juste avant la pause (43e). Et un troisième, à la 62e minute, par Jamal Musiala, servi par Alphonso Davies, qui a auparavant effacé Ronald Araujo sur son côté gauche.

Le Barça, impuissant, n'a jamais réussi à mettre en danger le bloc de Julian Nagelsmann, déjà assuré de sa qualification comme premier du groupe E. Même l'ailier français Ousmane Dembélé, enfin titulaire après s'être débarrassé de ses pépins physiques et qui représentait la seule once d'espoir côté blaugrana, n'a pas réussi à alerter Manuel Neuer.

Résultat : c'est la première fois que le Barça ne figurera pas parmi les 16 formations qualifiées en 8es de finale de la Ligue des champions depuis 2003-2004, année où il ne s'était pas qualifié pour la C1 après avoir fini 6e de Liga. Pire : cela faisait plus de 20 ans que le club catalan n'avait pas été éliminé dès la phase de groupes. La dernière fois, c'était au début du millénaire, lors de la saison 2000-2001 : les Catalans avaient fini 3es du groupe H derrière l'AC Milan et Leeds.

Groupe F : la neige contraint l'Atalanta et Villarreal au report

Qui prendra le train avec Manchester United, assuré de terminer premier avant même son match nul 1-1 à Berne contre les Young Boys ? La réponse ne sera connue que jeudi, puisque le match entre l'Atalanta et Villarreal, concurrents pour la deuxième place du groupe F, a été reporté mercredi à cause de la neige abondante tombant sur Bergame.

Les Italiens cherchent à atteindre les huitièmes de finale pour la troisième saison de suite alors que les Espagnols, dirigés par Unai Emery, rêvent d'une première qualification depuis la saison 2008/09.

Dans l'autre rencontre, les Red Devils ont pris le large en Suisse grâce à Mason Greenwood (9e), malgré une équipe fortement remaniée. Le nouvel entraîneur Ralf Rangnick a en effet décidé de reposer plusieurs cadres comme David de Gea, Harry Maguire Bruno Fernandes ou encore Cristiano Ronaldo. Les Young Boys ont égalisé peu avant la pause par le biais de Fabian Rieder, insuffisant pour permettre aux Suisses d'espérer autre chose que la 4e place.

Groupe G : Salzbourg qualifié pour la première fois de son histoire

Le RB Salzbourg accède pour la première fois aux huitièmes de finale de la Ligue des champions : le club autrichien s'est imposé face au Séville FC 1-0 en clôture de la phase de groupe, et termine deuxième derrière Lille.

Alors qu'un match nul leur suffisait, les Autrichiens ont assuré le coup en battant les Sévillans à domicile, et sortent d'un groupe où ils n'étaient pas favoris pour la qualification (10 points), derrière le Losc (11 pts).

C'est pourtant Séville qui a dominé la première période, globalement terne. Les hommes de Julen Lopetegui se sont même procuré la plus belle occasion du match au début de la seconde période par Munir, dont la tête à bout portant a heurté la barre transversale (48e). Mais dans la foulée (50e), c'est Salzbourg qui a ouvert le score grâce au Suisse Noah Okafor (21 ans), laissé seul par la défense sévillane, qui a repris victorieusement un centre d'Adeyemi (19 ans).

Groupe H : la Juve chipe la 1re place à Chelsea

Accroché dans le temps additionnel par le Zénith à Saint-Pétersbourg (3-3), Chelsea s'est fait souffler la première place du groupe H par la Juventus Turin, sortie victorieuse d'une rencontre à sa portée contre Malmö (1-0).

Les champions d'Europe anglais repartent de Russie avec la gueule de bois, surpris à la 94e minute par une reprise sublime de l'entrant Magomed Ozdoev qui les a laissés sans voix. À 3 000 kilomètres de là, les supporters de la Juve ont eux explosé de joie à l'annonce du résultat.

L'unique but de Moise Kean en première période a suffi à leur bonheur. Les Italiens bouclent la phase de groupes avec 15 points, soit deux de plus que Chelsea.

De son côté, l'équipe de l'ouest londonier peut se mordre les doigts après avoir vu la première place, synonyme d'un tirage au sort plus abordable, lui échapper dans les derniers instants. Buteur après 82 secondes (2e, 1-0), Timo Werner avait pourtant crû offrir un avantage décisif aux Blues (85e, 3-2)...

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne