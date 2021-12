Football : les spectateurs de la CAN devront être vaccinés et testés

Le stade Olembe de Yaounde, où doit se dérouler la cérémonie d'ouverture de la CAN le 9 janvier 2022. © Daniel Beloumou Olomo, AFP

Alors que des rumeurs d'annulation de la compétition en raison de l'épidémie de Covid-19 ont semé le trouble ces derniers jours, le Cameroun et la Confédération africaine de football ont annoncé, jeudi, que les spectateurs de la CAN devront être à la fois vaccinés et testés pour assister aux matches.