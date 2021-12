La pédophilie dans le football gabonais, "un secret de Polichinelle"

Le quotidien britannique The Guardian a révélé jeudi que Patrick Assoumou Eyi, ex-sélectionneur des moins de 17 ans du Gabon, est soupçonné d'avoir commis de nombreux abus sexuels à l'encontre de jeunes joueurs. Le journaliste français Romain Molina, à l'origine des révélations, détaille son enquête.

Après plus de deux ans d'enquête dans le football gabonais et le recueil de dizaines de témoignages, le quotidien britannique The Guardian a livré jeudi 16 décembre une conclusion glaçante : plusieurs centaines de jeunes joueurs accusent leur formateur de les avoir agressés sexuellement.

Selon le média britannique, Patrick Assoumou Eyi, surnommé "Capello", est accusé d'avoir "violé, formé et exploité" de nombreux garçons, quand il était sélectionneur des moins de 17 ans du Gabon, jusqu'en 2017, et encore aujourd'hui en tant que directeur technique de la Ligue de l'Estuaire – les championnats de jeunes.

"Le réseau remonte aux années 1990. Il résulte de cette enquête qu'il s'agirait de plusieurs centaines de victimes rien que pour cet homme qui aurait d'ailleurs fourni d'autres joueurs mineurs à d'autres personnalités du football gabonais", explique Romain Molina, co-auteur de l'enquête, sur l'antenne de France 24 (vidéo en haut de la page).

"Si tu refuses : tu es écarté"

Selon les témoignages, il menaçait les jeunes joueurs de les exclure de l'équipe s'ils n'accédaient pas à ses faveurs.

"On te fait comprendre que tu n'as pas le choix et si tu refuses : tu es écarté. Patrick Assoumou Eyi, et d'autres allaient réclamer auprès des jeunes une 'masturbation", une 'fellation' ou un 'rapport sexuel'", relate Romain Molina.

"Il a violé tant de garçons qu'il allait parfois à la campagne pour en trouver de nouveaux. Il profitait de leur pauvreté. [...] C'est la réalité du football gabonais depuis des décennies, mais personne ne peut arrêter le système. Les prédateurs sont trop nombreux...", raconte un des témoins.

"C'est un secret de Polichinelle au Gabon", indique Romain Molina, qui reproche à la fédération d'avoir dissimulé les faits. Le coach a finalement été suspendu de ses fonctions peu après la parution de l'enquête.

Le journaliste n'en est pas à son premier coup d'essai. Ces dernières années, il a révélé un scandale de harcèlement sexuel dans le milieu du basket malien ou encore kenyan. Concernant le football français, il a pointé du doigt dans le New York Times l'attitude inappropriée d'un responsable pédagogique envers un enfant de 13 ans.

"Tous les continents sont touchés. Le problème est endémique [au sport] et les fédérations ferment les yeux depuis des décennies. C'est le plus grand tabou du sport mondial", dénonce le journaliste.

