CAN-2022 : en visite au Cameroun, Patrice Motsepe se montre rassurant

En visite au Cameroun, le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, est arrivé lundi au Cameroun et a affirmé que la CAN-2022 aura bien lieu aux dates prévues : du 9 janvier au 6 février.

Publicité Lire la suite

La CAF tient bon. Sommé par la Fifa et Gianni Infantino en personne de reporter ou d'annuler la Coupe d'Afrique des nations prévue du 9 janvier au 6 février, son président s'est voulu rassurant lundi 20 décembre lors d'une visite au Cameroun.

À l'issue d'une visite au stade Olembe, le stade en périphérie de Yaoundé qui doit accueillir le match d'ouverture et la finale mais dont la livraison a été maintes fois retardée, le président de la CAF a tenu un discours sans ambiguïté :

"Nous serons tous présents au Cameroun dans quelques semaines, a lancé le dirigeant sud-africain, plus détendu et prolixe qu'à son arrivée à Yaoundé. Je suis si fier du travail effectué. On peut se rendre compte de l'ampleur des engagements pris pour que les problèmes évoqués ces derniers jours soient réglés", a-t-il déclaré.

Sommé par un journaliste de préciser que ces "quelques semaines" soient bien les dates prévues, le Sud-Africain, en poste depuis mars 2020, est allé plus loin :

"Je vous donne rendez-vous le 9 janvier. Je serai là dès le 7 avec ma femme et mes enfants, parce que nous sommes tous Camerounais ! (…) Donc si je suis là à partir du 7, tout le monde doit être là le 7, pour le coup d’envoi de l’épreuve le 9", a-t-il invité.

"Notre génération doit être celle qui croit en les Africains"

En réponse directe aux critiques des clubs européens qui estiment que la Coupe d'Afrique ne peut avoir lieu en raison des conditions sanitaires et qui menacent de ne pas libérer leurs joueurs, Patrice Motsepe a défendu le football africain :

"Notre génération doit être celle qui croit en les Africains. Nous pouvons organiser une compétition de football aussi qualitative que celle organisées en Europe et ailleurs dans le monde", a-t-il affirmé. "Nous devons croire en nous, nous devons cesser d’être négatifs et sceptiques sur nos propres capacités. Parfois, nous sommes excessivement critiques vis-à-vis de nous-mêmes. Si nous-mêmes n’avons pas confiance en les Africains, qui aura confiance en eux ?".

Le président de la CAF doit désormais rencontrer le président du Cameroun Paul Biya mardi pour évoquer la compétition à venir.

Les membres du comité exécutif de la CAF se retrouveront ensuite, en marge de la Super Coupe d'Afrique organisée le 22 décembre à Doha, pour refaire un point après la visite de Motsepe à Yaoundé. Et probablement acter définitivement le maintien de la grande fête du football africain.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne