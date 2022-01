Affaire Djokovic : ses avocats invoquent une infection au Covid en décembre

Les avocats du N.1 mondial de tennis Novak Djokovic ont expliqué dans un document déposé auprès d'un tribunal australien qu'il bénéficiait d'une exemption de vaccination contre le Covid-19 car il avait contracté le virus en décembre.

Publicité Lire la suite

L'affaire Novak Djokovic ce poursuit. Alors que le champion serbe est placé dans un centre de rétention de Melbourne après l'annulation de son visa, ses avocats ont expliqué dans un document déposé, samedi 8 janvier, au tribunal, qu'il bénéficiait d'une exemption de vaccination contre le Covid-19 car il avait contracté le virus en décembre.

"La date du premier test Covid PCR positif a été enregistrée le 16 décembre 2021", ont-ils déclaré dans un document déposé auprès du tribunal fédéral, qui cherche à annuler le rejet de son visa d'entrée en Australie.

De son côté, le patron de la fédération australienne de tennis, Craig Tiley, essaye de redorer son blason. Dans une vidéo interne dévoilée, samedi 8 janvier, par le journal australien Herald Sun, le directeur de l'Open d'Australie a vanté le "travail incroyable" de son équipe après les problèmes de visa rencontrés par le joueur serbe.

"On pointe beaucoup du doigt et on blâme beaucoup, mais je peux vous assurer que notre équipe a fait un travail incroyable", déclare Craig Tiley, s'adressant à la caméra dans une vidéo destinée à une communication interne, mais publiée sur le site internet du quotidien australien. "Malheureusement, au cours des deux derniers jours, il y a eu une affaire qui concerne deux joueurs, Novak en particulier", regrette-t-il dans la vidéo.

"Nous comprenons la situation actuelle et nous travaillons en étroite collaboration avec Novak et son équipe, ainsi qu'avec d'autres personnes et leur équipe, qui se trouvent dans cette situation", ajoute-t-il.

Le responsable de Tennis Australia explique que la fédération avait choisi de ne pas aborder la question publiquement en raison du recours déposé par Djokovic. Mais Tiley assure que son équipe a fait "tout ce qu'elle pouvait faire selon toutes les instructions qui lui ont été fournies".

Des accusations contre la fédération australienne de tennis

La fédération de tennis, organisatrice de l'Open d'Australie, a été accusée d'avoir induit les joueurs en erreur à propos des obligations en matière de vaccination contre le Covid-19 pour entrer dans le pays.

Dans une note envoyée aux joueurs et publiée par plusieurs médias australiens, l'organisation assurait qu'une personne ayant récemment contracté le Covid-19 pouvait bénéficier d'une exemption à l'obligation d'être entièrement vaccinée. Le gouvernement australien a toutefois précisé que cette disposition n'était valable que pour les résidents australiens, non pour les citoyens étrangers voulant entrer dans le pays. Il a ajouté que le ministère de la Santé en avait alerté Tennis Australia dès novembre.

Le N.1 mondial Novak Djokovic s'est vu annuler son visa à son arrivée à Melbourne mercredi. Il se trouve depuis dans un centre de rétention dans l'attente de l'examen de son recours, lundi. Une autre joueuse, la Tchèque spécialiste du double Renata Voracova, a été placée dans le même centre de rétention après avoir, elle aussi, vu son visa annulé.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne