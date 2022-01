En direct : suivez l'émission spéciale pour l'ouverture de la CAN-2022

La Coupe d'Afrique des nations s'ouvre dimanche au Cameroun, pays fou de football, qui accueille du 9 janvier au 6 février la compétition phare du continent africain. France 24 consacre une émission spéciale à l'occasion de la cérémonie d'ouverture.

Grand pays de football, le Cameroun accueille enfin sa Coupe d'Afrique des nations, à partir du dimanche 9 janvier et jusqu'au 6 février. Après trois ans de retard et de polémiques, la 33e CAN pose enfin ses valises au pays des Lions indomptables après un premier report en 2019, car les installations n'étaient pas prêtes, et un nouveau décalage d'un an, cette fois à cause de la pandémie de Covid-19.

D'une capacité totale de 60 000 places, le stade d'Olembé, dans la capitale Yaoundé, est le joyau de la compétition, construit spécialement pour l'événement. En dépit des retards dans les travaux et de son coût qui ont fait polémique, il accueille dimanche le match d'ouverture entre le Cameroun et le Burkina Faso, la finale et les matchs de poule de la sélection camerounaise.

Algérie, Cameroun et Sénégal en favoris

Placés dans le groupe A avec le Burkina Faso, leur premier adversaire, l'Éthiopie et le Cap-Vert, les Camerounais devraient logiquement se qualifier, surtout avec la formule repêchant les quatre meilleurs troisièmes des six groupes. Avec le pays organisateur, on retrouve le plateau habituel de favoris, avec en tête l'Algérie dirigée par Djamel Belmadi et sublimée par Ryad Mahrez, tenante du titre.

Le Sénégal et son armada, du gardien Mendy au buteur Mané, cherchera à coiffer enfin la couronne continentale, après deux finales perdues, en 2019 contre l'Algérie (1-0) et en 2002 contre le Cameroun (0-0, 3 t.a.b. à 2). Derrière ce trio viennent les habituels poids lourds, l'Égypte de Mohamed Salah (Liverpool), la Côte d'Ivoire de Sébastien Haller (Ajax Amsterdam), le Maroc coaché par Vahid Halilhodzic, le Nigeria de Kelechi Iheanacho (Leicester) et la Tunisie de Wahbi Khazri (Saint-Étienne).

Deux "Petits Poucets" découvrent la scène continentale, la Gambie et les Comores, avec des rêves plein la tête, permis par ces fameuses places de meilleurs troisièmes pour rejoindre les huitièmes de finale.

Parmi les poids lourds du continent ne manquent que l'Afrique du Sud et la RD Congo. Pendant un mois le ballon africain tournera sans eux.

