CAN-2022 : la Guinée domine le Malawi

La hiérarchie a été respectée. Pour son entrée dans la CAN-2022, la Guinée a décroché une victoire (1-0) face à la modeste équipe du Malawi. Mais le Sily national a dû batailler pour dominer des adversaires décomplexés.

La Guinée a débuté la CAN-2022 par une victoire (1-0), lundi 10 janvier, face au Malawi. Favori de cette rencontre, le Sily national a rencontré une vif résistance de la part de l'équipe des Flammes.

Les Malawites entament bien mieux la rencontre que leurs adversaires. Percutants et sans complexes, ils gênent les Guinéens. A la 16e minute, ils s'offrent la première occasion la plus franche. Sur une mauvaise relance guinéenne, Yamikani Chester file au but, mais arme sa frappe trop vite. Son tir est facilement capté par Aly Keita.

Contre toute attente, le Malawi domine le jeu. Il faut attendre la 23e minute pour que la Guinée se rapproche enfin du but. Ibrahima Conté reprend un corner de la tête, mais son ballon trouve le poteau du but malawite. Au fur et à mesure des minutes, les Guinéens se montrent plus incisifs. Ils sont finalement récompensés à la 35e minute. Sur un centre de José Kanté, le joueur de Toulouse Issiaga Sylla ouvre la marque en tirant à bout portant.

Statu quo en seconde période

Malgré ce premier but, les Malawites ne lâchent rien et s'offre une occasion d'égaliser avant la pause. Peter Banda est proche d'égaliser (43e) d'une frappe enroulée écartée d'une belle parade par Aly Keita. Trois minutes plus tard, c'est la Guinée qui manque l'occasion de faire le break. Au second poteau, Aguibou Camara reprend un centre d'Issiaga Sylla, mais son tir est repoussé à deux reprises par le gardien du Malawi.

En début de seconde période, les Malawites montrent encore beaucoup d'entrain. A la 58e minute, Peter Banda trouve Yamikani Chester sur la droite, mais le gardien guinéen coupe l'action. Dix minutes plus tard, Khuda Muyaba est proche de l'égalisation. Seul dans la surface, il tire sur Aly Keita.

Peu à peu, la rencontre s'enfonce dans un faux rythme. Les deux équipes accusent le coup. Le score en reste là. Grâce à cette victoire, la Guinée rejoint le Sénégal en tête du groupe B.

