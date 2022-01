CAN-2022 : suivez en direct Comores - Gabon

Les Comores vont vivre une première face au Gabon lors de la CAN-2022. Pour la première fois de leur histoire, les Cœlacanthes participent à cette compétition continentale. Ces "petits poucets" ont des rêves plein la tête et vont avoir à cœur de réussir leur entrée. Une rencontre à suivre en direct sur France 24 à partir de 20 h 00 (heure française et camerounaise).

Les Comores vont vivre une grande première. Ils vont jouer face au Gabon, lundi 10 janvier, le premier match de la CAN de leur histoire. Après cinq échecs consécutifs, les Cœlacanthes des Comores ont éliminé le Togo de Claude Le Roy et obtenu leur billet pour le Cameroun. Ils ont un coup à jouer face aux Panthères du Gabon, qui ont perdu de leur mordant après le test positif, jeudi, de leurs stars Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina. Une rencontre à suivre en direct sur France 24 à partir de 20 h 00 (heure française et camerounaise).

