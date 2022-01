CAN-2022 : suivez en direct Maroc - Ghana, choc du groupe C

Qui du Maroc ou du Ghana gagnera le premier match du groupe C de la CAN-2022.

Le Maroc affronte le Ghana, lundi, à Yaoundé, lors de la première journée du groupe C. Suivez le match en direct sur France 24 à partir de 17 h (heure de Paris et du Cameroun).

Qui des Lions de l'Atlas ou des Black Stars lancera de la meilleure des manières sa CAN-2022 ? Le Maroc et le Ghana ont rendez-vous, lundi 10 janvier, au Ahmadou-Ahidjo Stadium de Yaoundé pour en découdre. Une rencontre au sommet dans le groupe C à suivre sur France24.com à partir de 17 h (heure de Paris et du Cameroun).

