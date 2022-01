CAN-2022 : suivez en direct Sénégal - Zimbabwe

Jamais titrés, les Lions du Sénégal et leur effectif doré abordent la Coupe d'Afrique des nations avec la pression d'énormes favoris, un peu obligés de gagner. Pour se mettre en confiance, ils débutent la compétition face à la modeste équipe du Zimbabwe.

Finalistes de la CAN-2019 en Égypte, où ils s'étaient inclinés face à l'Algérie, les Sénégalais sont à nouveau de sérieux prétendants à la victoire finale. L'effectif est de qualité, entre le meilleur gardien africain en activité, Édouard Mendy, la superstar Sadio Mané ou encore Kalidou Koulibaly, Idrissa Gueye, Abdou Diallo et le jeune Bamba Dieng. Pour leur premier match du groupe B, ils rencontrent les Guerriers du Zimbabwe qui disputent la CAN pour la cinquième fois de leur histoire. Une rencontre à suivre en direct sur France 24 à partir de 14 h 00 (heure française et camerounaise).

