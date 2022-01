CAN-2022 : suivez en direct l'entrée en lice de l'Algérie face à la Sierra Leone

La champion en titre algérien lance sa CAN-2022 mardi face à la Sierra Leone. Les hommes de Djamel Belmadi sont favoris à leur propre sucession.

L'Algérie en route pour le doublé en Coupe d'Afrique des nations (CAN) et un record de matches sans défaite ? Pour cela, les hommes de Djamel Belmadi devront d'abord réussir leur entrée en lice face à la Sierra Leone, qualifiée après un long imbroglio avec le Bénin. Une rencontre à suivre en direct sur France24.com à partir de 14 h (heure française et camerounaise).

