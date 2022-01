CAN-2022 : suivez en direct Nigeria- Égypte, le choc du groupe D

Le Nigeria affronte l'Égypte mardi à Garoua pour son entrée en lice dans la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Suivez le match en direct à partir de 17 h.

Deux géants d'Afrique s'affrontent pour leur entrée en lice mardi 11 janvier. Le Nigeria (3 trophées et 15 podiums) rencontre l'Égypte (7 sacres à la CAN, un record) à Garoua lors du premier match du groupe D de la Coupe d'Afrique des Nations. Trois ans après un tournoi à domicile raté, Mohamed Salah et ses coéquipiers veulent se faire pardonner. Une rencontre à suivre en direct sur France24.com à partir de 17 h (heure française et camerounaise).

