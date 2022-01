CAN-2022 : face à la Mauritanie, la Gambie s'offre un succès historique

Pour sa première participation à la Coupe d'Afrique des Nations, la Gambie a décroché une victoire convaincante dès son entrée dans la compétition en battant la Mauritanie (0-1).

La Gambie n'a pas manqué ses débuts dans la Coupe d'Afrique des nations, mercredi 12 janvier, face à la Mauritanie, en décrochant la victoire (0-1) pour le premier match de son histoire dans la compétition continentale.

La rencontre n'avait pas démarré sur les meilleurs auspices. Après un retard de 45 minutes en raison de la fin chaotique du match entre la Tunisie et le Mali, les joueurs ont assisté à une scène surréaliste. Pendant de longues minutes, les organisateurs ont été incapables de diffuser le bon hymne mauritanien. Après trois tentatives, il n'a finalement jamais été joué, tandis que les Gambiens ont quand même pu entendre leur chant national.

Malgré ce démarrage perturbé, les Scorpions de Gambie ont mis le turbo dès le début de la rencontre. Les joueurs de Tom Saintfiet ont ouvert le score dès la 10e minute, et Ablie Jallow est entré dans l'histoire de son pays en inscrivant le premier but gambien lors d'une Coupe d'Afrique. D'une superbe frappe à l'extérieur de la surface, il a trompé le gardien mauritanien Diop Babacar.

Incapable de revenir dans la rencontre, les Mauritaniens n'ont jamais vraiment inquiété leurs adversaires. En seconde période, les Scorpions se sont même offerts d'autres belles occasions. Sur coup franc, à la 51e, Omar Colley a notamment manqué de faire le break grâce à une tête piquée qui est passé juste à côté du but adverse. Six minutes plus tard, son coéquipier Ebrima Colley a réussi à crocheter, puis à repiquer dans l’axe, avant de voir sa frappe partir au dessus de la cage mauritanienne.

Grâce à cette victoire, la Gambie est en tête du groupe F aux côtés du Mali.

