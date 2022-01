CAN-2022 : le Burkina Faso se relance en battant le Cap-Vert

Après son échec dimanche contre le Cameroun, le Burkina Faso a rebondi jeudi contre le Cap-Vert (1-0). Une victoire qui permet aux Étalons de conserver toutes leurs chances d'accéder aux huitièmes de finale.

Le Burkina Faso peut souffler. Après la déconvenue lors du match d'ouverture, perdu 2 à 1 contre le Cameroun, les Étalons ont réussi à se relancer dans le groupe A de la Coupe d'Afrique des nations (CAN). Grâce à leur victoire 1 à 0, jeudi 13 janvier, sur le Cap-Vert, ils gardent leur destin en main.

Pourtant, rien ne semble aller comme prévu pour les Burkinabè dans cette CAN-2022. Lors du premier match, cinq de leurs joueurs ainsi que le sélectionneur Kamou Malo étaient déclarés positifs au Covid-19. Avant la rencontre contre le Cap-Vert, ils ont perdu leur capitaine Bertrand Traoré pour la même raison.

Les Burkinabè ne se laissent cependant pas abattre par cette adversité. Elle les motive au contraire. Edmond Tapsoba le démontre en envoyant un tir puissant sur coup franc, que Vozinha dévie en corner (12e).

Premier but d'Issa Kaboré

Quelques minutes plus tard, un autre Tapsoba, Abdoul, perd un duel contre le gardien capverdien (26e). Hervé Koffi doit ensuite s'illustrer : le gardien burkinabé dévie un tir de Julio Tavares (30e).

Bandé finit par libérer ses coéquipiers. Il reprend un centre millimétré centre d'Issa Kaboré qui crucifie à à bout portant le portier capverdien pour inscrire son premier but en sélection (39, 1-0).

Si le Burkina Faso domine les Requins bleus, ces derniers ne renoncent pas à l'égalisation. Ils jouent à fond les quelques ouvertures que leur laissent les Étalons. A l'image de cette tête de Patrick Andrade qui ne passe pas loin. Trouvé à six mètres du but de Koffi, le milieu de Qarabag smashe sa tête vers le sol, ce qui fait rebondir le ballon au-dessus du but burkinabé (60e).

Puis, Garry Rodrigues se présente face à Dayo, et enveloppe une frappe du pied droit. Hervé Koffi se détend bien sur son côté gauche pour écarter le danger (63e). Les Capverviens poussent jusqu'au bout du match mais c'est peine perdue : Hervé Koffi leur a fermé la porte.

Avec cette victoire, l'équipe du Burkina Faso fait une excellente opération qui lui permet de rejoindre leurs adversaires du soir au classement (3 points chacun). Dimanche, elle tentera de décrocher sa qualification face à l'Éthiopie, qui est sur deux défaites de rang alors que son adversaire devra affronter le Cameroun, invaincu jusqu'ici.

