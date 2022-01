CAN-2022 : le Cameroun en 8e de finale ? Suivez en direct le match face à l'Éthiopie

Deuxième match pour le pays-hôte de la CAN-2022 : le Cameroun affronte l'Éthiopie, jeudi, au stade d'Olembé, et tentera de décrocher une deuxième victoire, synonyme de qualification pour le tour suivant. Suivez le match en direct à partir de 17 h (heure de Paris et de Yaoundé).

Les Lions indomptables sont proches des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN). Une victoire du Cameroun, jeudi 13 janvier, face à l'Éthiopie et les coéquipiers de Vincent Aboubakar tiendront leur sésame pour le tour suivant. En face, les Bouquetins d'Abyssinie doivent absolument rebondir après leur défaite inaugurale. Un match à suivre en direct à partir de 17 h (heure française et camerounaise).

